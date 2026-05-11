100均のこれ…ただの袋じゃない！詰め替えるだけで対策できる！お財布に優しい便利袋

せっかく買った野菜が気付いたらしなしなに…なんてことが多々。野菜は種類によって適した保存環境が異なるので、管理が難しいですよね。ダイソーの『鮮度保持袋』に詰め替えれば、野菜の鮮度をより長く保つことができ、フードロス対策に一役買ってくれます！無駄がなくなり、節約にもつながりますよ◎

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商品情報

商品名：鮮度保持袋（Mサイズ、8枚）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦400mm×横250mm×厚さ0.02mm

入り数：8枚

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480686783

詰め替えるだけで賢く対策できる！ダイソーの『鮮度保持袋（Mサイズ、8枚）』

せっかく買った野菜が気付いたらしなしなな状態に…なんてことはありませんか？ただでさえ野菜は種類によって適した保存環境が異なるので、管理が難しいですよね。

そんな悩みを解消してくれるアイテムをダイソーで発見！『鮮度保持袋（Mサイズ、8枚）』は、野菜を賢く保存できる便利な袋です。

8枚入りで110円（税込）。筆者が訪れた店舗では、キッチン消耗品売り場に陳列されていました。

この袋は、ホタテの貝殻成分が練り込まれているのが特徴です。一般的にホタテの貝殻の成分は高温で焼成することで強アルカリ性に変化し、高い除菌・抗菌効果があるといわれています。

天然由来成分配合の袋なので、食品保存に安心して使えます。

0.02mmという絶妙な厚みで、袋自体がしなやか。口を縛りやすく、冷蔵庫の中でもかさばらずに収納できます。

ピーマンやトマトなど細々とした野菜をまとめられる便利なサイズ◎

こちらのMサイズは縦400mm×横250mm。ピーマンやトマトを数個まとめて入れたり、使いかけの野菜を保存したりするのに便利なサイズ感です。

買ってきた食材を冷蔵庫に入れるタイミングで詰め替えておくと楽ですよ。

買ってきたピーマンを詰め替えてみました。袋が透明なので中身がわかりやすく、調理の準備もスムーズに進みます。

野菜を長持ちさせることでフードロスを減らせると同時に、気軽に始められる節約にも。物価高対策に一役買ってくれます！

8枚入りと入り数が少なめですが、100円という手頃さを考えたら妥協できるレベルかなと思います。

無印良品にも同じような袋が販売されていますが、20枚入りで399円（税込）です。それと比較すると、ダイソーのほうがお得です！

ちなみに、ダイソーにはキャベツも入る大判サイズも販売されています。サイズ違いで賢く使い分けられるので、無理なく節約できるのがいいですね。

今回は、ダイソーの『鮮度保持袋（Mサイズ、8枚）』をご紹介しました。

フードロス対策も節約も、「身近なところから始める」を叶えてくれる優秀なアイテム。無理なく対策でき、習慣化しやすいのでおすすめです！

気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。