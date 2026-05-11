即売切れちゃいそう…デザインも使い勝手も文句なし！300円でも元とれる100均のポーチ

ダイソーで見つけたディズニーデザインのメッシュポーチが、300円とは思えないクオリティなんです！可愛いキャラクターデザインに加え、大きく開くファスナーや仕切りポケットなど実用性も抜群。コスメや小物をすっきり整理でき、旅行やジムにも大活躍。可愛さと機能性を両立した、大人も使いやすい優秀ポーチです♡

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商品情報

商品名：メッシュポーチ

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480804231

300円でも元が取れる！ドナルドダックのポーチ

ダイソーのキャラクターグッズ売り場で、思わず手に取ってしまったディズニーデザインの『メッシュポーチ』。

価格は￥330（税込）と100円ショップの中では少し高めに感じるかもしれませんが、実際に使ってみると「むしろ安い！」と思えてしまう完成度だったんです。

デザインはドナルドダックのほか、ミニーマウスやベイマックスなども展開されていて、どれにするか迷ってしまう可愛さ。

キャラクターものですが派手すぎず、大人でも持ちやすい落ち着いた印象なのも嬉しいところです。

素材は通気性の良いメッシュ仕様で、中身がほんのり見えるのも使いやすさの理由のひとつ。湿気がこもりにくいので、旅行やジム、スパ用のポーチとしても活躍してくれそうです。

ファスナーの引き手が大きめに作られているため、開閉はとてもスムーズ。ドナルドのくちばしを思わせるようなイエローカラーも、差し色としてキュートですよね。

使い勝手抜群！ダイソーの『メッシュポーチ』

ポーチの口がガバッと大きく開く設計になっていて、中身が一目で見渡せるのがとても便利。

フルセットのスキンケアボトルやメイクアイテムがすっきり収まるサイズ感で、かなり頼もしい存在です。

さらに、内側には仕切りポケットが付いているのが◎リップや目薬、ヘアピン、スキンケアのサンプルなど、細かいアイテムが迷子になりにくいので助かります。

今回はダイソーの『メッシュポーチ』をご紹介しました。

機能性とデザイン性を両立しているダイソーのディズニーグッズ。見つけたら迷わず手に取っていいレベルのアイテムです。

これは即売り切れになる予感がするので、気になった方はお早めにチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。