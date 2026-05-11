100均で200円なのも納得！「ファスナーを開けると…？」容量が変わる魔法みたいなポーチ

今回ご紹介するのはダイソーで見つけた黒ポーチ。ぱっと見はよくあるシンプルなアイテムに見えるのですが、実は容量が変わる魔法のようなポーチなんです！普段使いはもちろん、旅行時などモノをたくさん持っていきたいときにも大活躍。220円（税込）でも納得のクオリティですよ♪早速チェックしていきましょう。

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商品情報

商品名：拡張ポーチ

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：通常時 19.5×11×2cm／拡張時 19.5×11×6cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480796871

シンプルで使いやすい！ダイソーで見つけた優秀ポーチ

今回ご紹介するのはダイソーで購入したこちらのポーチ。いたってシンプルなアイテムですが、これが想像以上に使いやすいアイテムなんです。

ファスナーを開けるとこんな感じ。内側の生地がつるっとしていて、万が一汚れてしまってもサッと拭き取りやすいのがうれしいですね！

実際にモノを入れてみるとこんな感じ。スリムな形なので、最小限の持ち歩きコスメをコンパクトに持ち歩きたいときにぴったりです。

底のファスナーで容量を増やせる！ダイソーの『拡張ポーチ』

このポーチの最大の特徴は底面についている、このファスナー！なんとファスナーを開けることでマチサイズを2cmから6cmまで広げることができるんです。

そのため旅行時など、ベースメイクからポイントメイクまで、フルセットのコスメを持ち歩きたいというときにも使えるサイズ感になります。

旅行用と日常用のポーチをわざわざ別に用意する必要がなく、この『拡張ポーチ』さえあればどんなシーンにも対応することができますよ！

今回はダイソーで購入した『拡張ポーチ』をご紹介しました。お値段は220円（税込）とほかの商品よりは少しお高めですが、この値段なのも納得なアイテム。

無駄のないシンプルなデザインで、シーンを選ばずに使えておすすめ。ポーチを探していたという方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。