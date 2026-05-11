「気づいたらレジ向かってた…」「一度触ったら沼る！」ちょっと変わった100均クッション

セリアで何気なく目に留まったお洒落なフリル付きミニクッションが、よく見てみるとなんと美味しそうな餃子の形！『フリルミニクッション ギョウザ』はもちっと弾力＆ふわふわ起毛の極上の触り心地で、お部屋にポンと置くだけで会話のきっかけになる遊び心満載のアイテム。110円とは思えない癒し感に感動ですよ◎

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商品情報

商品名：フリルミニクッション ギョウザ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：約23×14×5cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4947879024606

一見お洒落なクッション◎よく見たら…？！

セリアで気づいたらレジに向かってしまっていた一品が、こちらの『フリルミニクッション ギョウザ』。

一見するとフリル付きの白いお洒落なミニクッションなのに、よく見たらなんと「餃子」の形をした、ギャップが可愛すぎる遊び心満載のアイテムなんです！

寸法は約23×14×5cmと、両手でちょうど抱えられるくらいのコンパクトサイズ。クッションの周りにフリル状のひだがついていて、これがまた絶妙に「餃子の包み目」を再現していて思わずニヤッとしてしまいました。

お部屋にポンと置いてあるだけで、お友達が遊びに来たときの会話のきっかけにもなりそうな、ちょっと変わったキャッチーなデザインです。

もちっ＆ふわふわ◎一度触ったら沼る触り心地

見た目のユニークさだけじゃなく、実は触り心地も極上。表面はふわふわの起毛感がある素材で、なでているだけで気持ちよくなる質感です。

中綿もしっかり詰まっていて、もちっとした弾力もたまらない。「一度触ったら沼る」というのが、誇張じゃないなと納得してしまうやみつきレベルの触感でした。

白×フリルのデザインは、シンプルなお部屋にも馴染みつつ、よく見ると餃子という意外性で、心のゆとりを感じさせるお茶目なインテリアになりますよ。

机に突っ伏したいときのミニ枕にも◎

筆者の使い方としておすすめなのが、デスクワーク中に机に突っ伏して仮眠するときの「ミニ枕」として活用すること。

リストレストとして使うには少し大きめなのですが、その分、机に頬を寄せてうとうとしたいときにちょうどいい安定感とふわふわ感を発揮してくれます。

お手入れは洗濯不可なので、枕として使うならタオルを巻くのがおすすめです。

今回は、セリアの『フリルミニクッション ギョウザ』をご紹介しました。

110円とは思えない、見た目の可愛さと触り心地の良さを兼ね備えた一品。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね♡

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。