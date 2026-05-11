タレントの成瀬いな（25）が11日までに自身のインスタグラムを更新。愛車・ドラッグスターとの2ショットを公開した。

「バイク女子 私の相棒drag star もっとバイクほしい乗りたい」とつづり、愛車のアメリカンタイプのヤマハ「ドラッグスター250」のシートに腰掛けている写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「髪の色が写真のクオリティを高めてる」「かわいすぎね！！」「So pretty」「相変わらず美しい」「ジーンズに革のジャケット 雰囲気が変わりますね」「可愛いです，バイクカッコいいです」などの声が寄せられている。

成瀬は、千葉県出身で、小学生では野球に熱中し、男子を押しのけてレギュラーとなった実力の持ち主。今もバッティングセンターで快音を飛ばし、野球中継のゲストも務めている。推しはロッテ。

2022年に「ミスFLASH2023」でセミファイナリストに選出。昨年度から、SHOOT BOXINGラウンドガール「SHOOT GIRLS」の一員として活躍中。昨年8月の鈴鹿8時間耐久レースでは、ゼッケン56のチーム「AOSHIMA MEGU with HAMAGUCH Racing」でレースクイーンと務めた。

今年4月に浜松オートレースヴィーナス10代目に就任。公式プロフィルは、身長1メートル61、3サイズはB・89、W・59。H・87。趣味はコスプレ、アニメ、ゲーム、旅行、バイク。特技は野球に加えて韓国語。