【書評】『コンテナ海運が世界を動かす』／松田琢磨・著／角川新書／1320円

【評者】津村記久子（小説家）

TEUという単位をご存じですか？ これはコンテナ輸送の輸送量を示す。

20フィートコンテナ1個分がすなわち1TEUであり、他に主に使われている40フィートコンテナや40フィートハイキューブコンテナ1個分は2TEUとなる。20フィート（6058ミリ）、40フィート（12192ミリ）というのは直方体であるコンテナの長辺のことを示し、幅と高さはそれぞれ2438ミリ、2591ミリとなっている（ハイキューブは高さ2896ミリ）。大型船舶の定義は5000TEU以上からだそうで、2005年からは1万TEUなんていう巨大な船舶も投入されるようになったという。日本に関係がある企業は、日本郵船、商船三井、川崎汽船の3社でシンガポールに設立したONEで、規模は世界第6位、265隻を運航している。世界第1位はスイスのMSCで、955隻700,2万TEUの船腹量を運航する。

コンテナがなぜ魔法の箱なのか？ 物がまちまちの形をしていると積み込みにくいし取り出しにくい、でも直方体の箱に入れると格段に扱いやすくなる。合理性が突き詰められたコンテナ自体と同じように、その運航ループや航路網のハブ・アンド・スポーク型ネットワークの合理性もまた極めて興味深い。

スエズ運河を擁するエジプトでもパナマ運河を擁するパナマでも、運河庁勤務はエリート集団だとのことなのだが、世界の物流における主役が船舶なのだということは、3月と4月の世界情勢で嫌というほど知った今より深く納得する。個人的にもっとも興味深かったのは、北米の港湾の労働者側と使用者団体側の労使交渉の話で、合理的なシステムを動かしているのはやはり人間なのだと思わされる。労働者たちが全員で一斉に昼食をとるだけでも貨物が止まるそうだ。物が手元に来ることに感謝したくなる。

※週刊ポスト2026年5月22日号