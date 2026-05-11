【書評】『彼女を死なせちゃダメですか？』／くらんけ・著／ブックマン社／1980円

【評者】堤 未果（国際ジャーナリスト）

私たちは、いつまで「死」をタブーという殻に閉じこめておくつもりだろう？

日本では死を口にすることは「縁起が悪い」とされ、家族間でも話題にしにくい空気がある。死者への畏怖や、残された者の悲しみへの配慮から、言葉ではなく供養という形で静かに扱われてきたからだ。その後「死に場所」が家庭から病院に移り、「死」がさらに日常から見えなくなる一方で、自らの最期を決める「終活」ブームや、西欧諸国で法制化が進む「安楽死法」など、日本人の死生観とは対極の動きが出てきている。

『彼女を死なせちゃダメですか？』（くらんけ著）は、ようやく可視化されてきたこの問題に、重要な一石を投じる一冊だ。

著者は、6歳から神経性の難病を患う30代前半の女性。両脚と両肘から先の麻痺、治癒の見込みがなく終わりのない治療の痛み。日常生活を介助する両親の物理的・経済的負担と終わりの見えない自身の苦しみから「安楽死」を望む。日本では不可能なため安楽死が合法であるスイスに渡航。しかし最期の瞬間に、家族やペットの顔が浮かんで致死薬を飲めず、彼女は「死ねずに」帰国した。だが帰国後に彼女を待っていたのは、老いてゆく親と毎月8万円の経済負担、24時間介護と、相変わらず先の見えない苦痛の日々だ。

それでもスイスで手に入れた「安楽死」というカードが、彼女には「死ぬ権利」を得た安堵を与え、日本の避けられない課題を可視化した。本の中で彼女と語り合う、死について様々な観点をもつ人々は、鏡に映る私たち自身に他ならない。超高齢化社会という「多死時代」の渦中に、著者のような若者の存在が刃のように私たち一人一人に突きつけるのは、死を願わずに済む制度設計の礎であるべき、他者への広く深い想像力だろう。

本書は、そのための、重すぎるほどに誠実な「問い」なのだ。

※週刊ポスト2026年5月22日号