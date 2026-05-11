HERAの新感覚パウダー登場♡毛穴レス肌を叶える新作クッション

韓国・ソウル発のラグジュアリーメイクアップブランドHERAから、2026年夏の新作ベースメイクが登場♡2026年6月5日（金）、「ブラック クッションメッシュパウダー」が全国発売されます。パウダーinクッションという新感覚*1 のアイテムで、毛穴レスな極薄ブラー肌を長時間キープ。さらに、グローバルアンバサダーのフィリックスが纏う新作リップカラーも同時に話題となっており、洗練された韓国メイクを楽しみたい人に注目のコレクションです♪

新感覚のパウダーinクッション

「ブラック クッションメッシュパウダー」は、HERA独自のマイクロメッシュ構造を採用した新感覚*1 クッションファンデーション。

微粒子のクリーミーパウダーが均一に伸び広がり、肌にヴェールをかけるようにぴたっと密着します。

毛穴や凹凸を自然にぼかしながら、ソフトフォーカスをかけたようななめらかな肌を演出。厚塗り感を抑えた軽やかな仕上がりで、至近距離でも美しい印象を叶えてくれます♡

SPF38 / PA++を備えているため、紫外線対策も同時にできるのが嬉しいポイント。さらに、オイルコントロールパウダー4 配合で皮脂によるメイク崩れを防ぎ、24時間5 美しい仕上がりをキープします。

17N1 アイボリー

21N1 バニラ

23N1 ベージュ

カラーは全3色展開。17N1 アイボリー、21N1 バニラ、23N1 ベージュをラインアップ。内容量10g、価格は5,940円（税込）です。2026年5月27日（水）にはHERA公式オンラインストアで先行発売されます。

*1ブランド内において

*4メタクリル酸メチルクロスポリマー、シリカ、ポリメタクリル酸メチル（感触改良成分）

*5当社調べ、効果には個人差があります

ミシャの新作パウダーで叶える♡美艶肌UVメイクをチェック

フィリックス着用の新作リップも♡

同日に注目を集めているのが、「センシュアル パウダーマットリキッド EX 220 サンデイズ」。価格は4,400円（税込）、内容量5g、全1色展開です。

日曜日のやわらかな陽射しをイメージしたアプリコットピンクコーラルカラーで、肌トーンを自然に引き立てながら上品な華やかさを演出。

マットでありながら、シアバター*1 配合によりしっとりとしたうるおい感をキープします。

さらに、HERA独自の2層密着ブラー技術によって、ふんわりとした立体感のある唇を12時間*2 キープ。

フラット面と先細りチップを備えたアプリケーターで、オーバーリップや繊細なラインも思いのままに描けます♪

*1シア脂、シア脂不けん化物（保湿成分）

*2当社調べ、効果には個人差があります

洗練された韓国メイクを楽しんで

HERAの新作コレクションは、軽やかさと高級感を兼ね備えた大人のためのメイクアップアイテム。

毛穴レスなブラー肌を叶える「ブラック クッションメッシュパウダー」と、やわらかな血色感を演出する「センシュアル パウダーマットリキッド EX 220 サンデイズ」を組み合わせれば、洗練された韓国メイクが完成します♡

毎日のメイクをワンランクアップさせたい方は、ぜひチェックしてみてください。