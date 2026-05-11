＜ほんの1分なら…？＞園の送迎で未就園児の子どもを車内に残す？残さない？ママたちの判断基準
園の送迎やちょっとした用事のとき、「ほんの1分だから」と子どもを車に残しても大丈夫なのか悩んだことはありますか？ 雨の日や荷物が多い日は、とくに迷う場面かもしれません。今回は「園の送迎で子どもを車に残すかどうか」という投稿に寄せられたママたちの声を紹介します。
『園の送迎で、駐車場と玄関を往復すると1分くらい。私は下の子も連れて行くけれど、周りのママたちを見ていると車に残して行く人も多い。1分くらいなら子どもを車に残して行きますか？』
残さない！1分が命取りになることもある
まず見られたのは、たとえ1分でも残さないという声でした。
『その1分の間に何もないことが多いけれど、その1分が命取りになることもある。「1分くらいなら大丈夫」とか無責任なことは言えない』
『1分で戻ってこられる保証なんてないよね。絶対に残して行かない』
たしかに園の送迎は「すぐ戻るつもり」でも、思いがけず時間がかかることがあります。先生に声をかけられたり、子どもが行き渋ったりするだけでも、数分はあっという間に過ぎてしまうでしょう。また、こんな意見もありました。
『1分は十分長い時間。その間に自分が思わぬアクシデントに遭う可能性もある』
『その1分の間に、他の車が暴走して突っ込んでくる可能性もゼロではない』
わずかな時間でも、事故やトラブルの可能性は完全には排除できません。だからこそ「基本は残さない」という考え方のママが少なくないようです。
『寝ていたらかわいそうと思うけれど、後悔することになる方がイヤだから連れて行く』
そんなコメントからは、ママとしての慎重な気持ちが伝わってきます。
ママたちが抱える苦労
上の子の登園の支度を促しながら荷物を持ち、チャイルドロックを外して、抱っこする……ママの手は限られているのでたいへんです。さらに、感染症が流行している時期には別の悩みも出てくるのではないでしょうか。
『感染症が流行っている時期は感染リスクもあるから、下の子を連れて行くのも迷うけれど、置いて行くことはない』
『雨の日は大変だよね。荷物もあるし自分も子どもも濡れるし、「やっていられるか」ってなるのはわかる。でも置いて行かない方がいいよ』
『うちの園は車に残して行くのは禁止だって最初に言われたよ』
安全面を考え、あらかじめ禁止している園も少なくないのかもしれません。
条件つきで待たせるという声も
一方で、状況によっては車で待たせることがあるという声も見られました。
『自宅の庭の駐車場で、買ったものを先に玄関に下ろすことはやっていた』
『土砂降りで下の子が寝ているときは、待っていてもらったこともある。でも基本はだめだと思う』
また、子どもの年齢によって判断するという意見もありました。
『小学生であれば数分なら待たせるかも。奥まった駐車場だから通りから見えにくいし、周りは知り合いだらけだから。でも未就学児を車に置いて行くのは、1分でも怖くてムリ』
環境や年齢によって判断基準が変わるというママもいるようです。
実際に起きたトラブルの体験談
短時間だから大丈夫だと思っていても、思わぬトラブルが起きたという体験談も寄せられました。
『子どもが車のなかからロックをかけてしまって、外から開けられなくなって半狂乱になっているママを見たことがある。車内で子どもも大泣きだった』
『うちの親の話だけれど、2〜3歳の妹を車に残してコンビニに立ち寄ったら、自分でドアを開けて外に出ていたらしい』
もしそのまま車道に出てしまったら、大きな事故につながっていたかもしれません。コメントを寄せたママも「今思うとぞっとする」と振り返っています。わずかな時間でも、子どもの行動は予測できないものです。
周囲の判断よりわが子の安全を優先して
投稿者さんは、「車を使うのはだいたい雨の日。傘をさして下の子を下ろして抱っこしてまた乗せて……とやっていると、わざわざ連れて行く必要はないのかなとふと思ってしまった。園ではそんなママを見たことがなくて、逆に変なのかなと思ってしまいました」と言います。しかしママたちのコメントを読んで、「周りのことは気にせず、これからも連れて行きます」と結びました。周囲の様子を見て迷うことはあるものの、自分が安心できる方法を選びたいという気持ちに落ち着いたようです。
子育て中は、ほんの1分の行動でも迷うことがあります。周囲のやり方が気になる場面もあるでしょう。それでも、最終的に判断するのは親自身です。「これなら安心」と思える行動を選ぶことが、何より大切なのかもしれません。もしもの後悔は、ほんのわずかな時間から生まれることもあるのではないでしょうか。少し手間でも、自分がいいと思える選択を重ねることが、ママの安心にもつながっていくのでしょう。