19歳ルーキーが初優勝 谷田侑里香35位【米女子下部エプソン・ツアー】
＜リライアンス・マトリックス選手権 presented by エプソン 最終日◇10日◇6735ヤード・パー72＞米国女子下部エプソン・ツアーは全競技が終了した。19歳のルーキー、チョルチェバ・ウォングラス（タイ）がトータル26アンダーで初優勝を果たした。
【写真】いつもと雰囲気違う…髪を下ろした谷田侑里香
トータル21アンダー・2位にゼン・リーチ―（中国）、トータル20アンダー・3位にマリエル・ガルディアーノ（米国）が続いた。出場した日本勢3人のうち唯一、決勝ラウンドをプレーした谷田侑里香は最終日を5バーディ・3ボギーの「70」でプレー。トータル7アンダー・35位タイで終えた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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