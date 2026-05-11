5月11日（月）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？

きょうの天気

きょうは1日を通して晴れ、降水確率は0%と安定したお天気で、絶好の洗濯日和となりそうです。

今日は強い日差しと暖かい空気の影響で、日中の気温は昨日よりさらに上がります。最高気温は熊本市や人吉市で27℃、阿蘇市乙姫で25℃、天草市牛深で26℃と、県内のほとんどの場所で「夏日」になる予想です。

今朝の熊本市は13.4℃と、平年より低めでひんやりしていましたが、日中との気温差が20℃近くになる所もあり、寒暖差が大きくなりそうです。

明日の天気

明日火曜日も晴れますが、天気は下り坂で、夕方5時か6時ぐらいからは雨や雷雨の恐れがあります。上空に寒気が流れ込む影響で大気の状態が不安定になるため、明日の外出には傘を忘れず、洗濯物も早めに取り込むようにしてください。

風と波、黄砂の状況

今日の風は、沿岸部で西より、阿蘇や球磨地方では東や南東からの風が吹く見込みですが、特に強まる所はなさそうです。波の高さは外海で1m、内海で0.5mと穏やかな状態が続くでしょう。

また、車が汚れているとの声もありますが、現在黄砂は飛んできていません。県内全域に乾燥注意報が出ていますので、火の取り扱いにはご注意ください。

明子のささやき

今週後半は晴れの日が多く、気温もさらに上昇します。熊本市の最高気温は、水曜日は28℃、土日は29℃まで上がる見込みで、いよいよ30℃を超える「真夏日」が近づいてきそうです。例年、熊本市で初めて真夏日を観測するのは5月中旬から下旬頃ですが、体が暑さに慣れていない時期ですので、紫外線や熱中症には十分注意して過ごしてください。

▼＜関連記事＞今の天気は？熊本県内各地のライブカメラ

熊本駅／熊本空港／阿蘇／天草／人吉



熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。