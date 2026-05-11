【ロンドン＝平地一紀】卓球の世界選手権団体戦は１０日、ロンドンで男女決勝が行われ、日本は男女ともに中国に敗れ、銀メダルを獲得した。

女子は２―３で屈し、６大会連続の銀メダル。男子は０―３で押し切られ、２０１６年クアラルンプール大会以来、１０年ぶりの準優勝となった。次回大会は、２８年に福岡で開催される。

中国超えにあと一勝に迫りながら準優勝に終わった２年前の韓国・釜山大会。女子日本の張本美和（木下グループ）は試合前、決意をにじませた。「リベンジできる決勝の舞台に来られた。持っている全てを出して金メダルを目指したい」。ロンドンでの雪辱はならなかったが、実力を改めて印象づけた大会となった。

第１試合、１７歳の張本美が、世界２位の王曼碰から勝利。早田ひな（日本生命）が同１位の孫穎莎に敗れて追いつかれた後、カット主戦型の橋本帆乃香（デンソー）がラリーで優勢に立ち、相手を根負けに追い込んだ。しかし、優勝に王手をかけてからの２試合は相手の底力に屈し、張本、早田が連敗。早田は「壁を超えきれなかった悔しさが大きい」と涙を浮かべた。

２年後には福岡での次回大会とロサンゼルス五輪が控える。早田は「この経験を胸に焼き付けて頑張りたい」と誓う。中国との差はわずか。それぞれが、また世界一を目指し、歩みを進めていく。

１０年ぶり「銀」にも笑顔なく…男子

男子日本は、１０年ぶりとなる銀メダルにも笑顔はなかった。第１試合で張本智和（トヨタ自動車）が勝って勢いに乗るプランだったが、世界ランク上は格下の選手に逆転負け。松島輝空（フリー）と戸上隼輔（井村屋グループ）も流れを変えられず、３連敗となった。先行しても中国選手がギアを上げると逆転されるゲームが続き、張本智は「リードしていても勝ちきる力が相手よりなかった」と反省した。