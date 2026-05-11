PDNは、BLUESOUNDのワイヤレス・ストリーミング・アンプ 「POWERNODEファミリー」の3モデル(POWERNODE N331、POWERNODE N330、POWERNODE EDGE N230)を、Dirac Liveに対応させた。なお、使用するためには、正規BLUESOUND販売店からDirac Liveキャリブレーションキット(測定マイク付き)を購入し、Dirac Liveソフトウェアライセンスも購入する必要がある。

最新のファームウェアにアップデートすると、Dirac Liveを用いて、リスニング環境の音響特性を分析し、スピーカーのパフォーマンスを最適化できるようになる。

従来のイコライザーを超えた、より正確でナチュラルなリスニング体験を実現するとしており、反射音、定在波、低域の不均一性といった一般的な音響問題に対処することで、リスニング環境そのものが引き起こす歪みを解消。その結果、「低域の引き締まり、全帯域にわたる透明感の向上、そしてより精密で臨場感のある音場が実現する」とのこと。