藤山直美vs高畑淳子、大阪で“火花を散らす” 「四角関係」の舞台が開幕…新歌舞伎座『おだまり、お辰！』
俳優・藤山直美、高畑淳子らが共演する舞台『おだまり、お辰！』が10日、大阪・新歌舞伎座で開幕した。
【写真】演技合戦！藤山直美＆高畑淳子
明治期を背景に、笑って、泣いて、また笑う、ドタバタの人生喜劇。藤山、高畑のほか、吉田栄作、ベンガル、岡本圭人、そして柄本明と、日本演劇界を代表する実力派たちが舞台上で火花を散らす。
上方のとある村で育ったお辰（藤山）、麟太郎（吉田）、銀蔵（柄本）の3人は、夢と恋と勘違いを胸に、それぞれ上京する。十数年後、伯爵未亡人・栗栖川貴子（高畑）の女中となったお辰は、気位の高い貴子と、主従を超えた絆を育んでいた。まるで喧嘩友達のようであり、戦友のようでもある2人。そんな2人を、生真面目な執事・平井塀吉（ベンガル）夫妻や、貴子の気ままな甥・澤木誠之助（岡本）が取り囲む。ある日、栗栖川家に突然、麟太郎が現れ、彼をめぐって四角関係へとねじれていく…。
丁々発止のやり取りが繰り広げられる舞台に、客席では俳優たちの一挙手一投足に合わせて、笑いと拍手が巻き起こった。
大阪公演は5月31日まで新歌舞伎座で実施。その後、6月12日〜21日に東京公演（明治座）が行われる。
【写真】演技合戦！藤山直美＆高畑淳子
明治期を背景に、笑って、泣いて、また笑う、ドタバタの人生喜劇。藤山、高畑のほか、吉田栄作、ベンガル、岡本圭人、そして柄本明と、日本演劇界を代表する実力派たちが舞台上で火花を散らす。
上方のとある村で育ったお辰（藤山）、麟太郎（吉田）、銀蔵（柄本）の3人は、夢と恋と勘違いを胸に、それぞれ上京する。十数年後、伯爵未亡人・栗栖川貴子（高畑）の女中となったお辰は、気位の高い貴子と、主従を超えた絆を育んでいた。まるで喧嘩友達のようであり、戦友のようでもある2人。そんな2人を、生真面目な執事・平井塀吉（ベンガル）夫妻や、貴子の気ままな甥・澤木誠之助（岡本）が取り囲む。ある日、栗栖川家に突然、麟太郎が現れ、彼をめぐって四角関係へとねじれていく…。
丁々発止のやり取りが繰り広げられる舞台に、客席では俳優たちの一挙手一投足に合わせて、笑いと拍手が巻き起こった。
大阪公演は5月31日まで新歌舞伎座で実施。その後、6月12日〜21日に東京公演（明治座）が行われる。