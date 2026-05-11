三菱自が急反発、新型車寄与で販売台数積み上げ２７年３月期営業益は１９％増を計画

三菱自動車工業<7211.T>は急反発している。前週末８日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は３兆２６００億円（前期比１２．５％増）、営業利益予想は９００億円（同１９．２％増）、最終利益予想は２５０億円（同２．５倍）としており、好感した買いが集まっている。前期の下期に連続投入した新型車の通年寄与や仕向け地の拡大により、販売台数は８５万７０００台（同７．５％増）を計画する。



２６年３月期は売上高が前回予想の２兆９０００億円に対し２兆８９６５億３６００万円（前の期比３．９％増）だった一方、営業利益は７００億円から７５５億１７００万円（同４５．６％減）、最終利益は１００億円から１００億１５００万円（同７５．６％減）で着地した。米国の環境規制動向を踏まえた環境規制対応費用引当金の見直しなどで営業利益が想定を上回ったほか、為替差損益の改善などで営業外損益も予想を超えた。



出所：MINKABU PRESS