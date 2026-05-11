ＺＡＣＲＯＳ<7917.T>は大幅安。前週末８日取引終了後、２７年３月期連結業績予想について売上高を１７６０億円（前期比１１．０％増）、最終利益を６５億円（同１５．７％減）と発表した。配当予想は３６円（株式分割考慮ベースで前期同額）とした。最終減益の見通しを示したことがネガティブ視されているようだ。



ＡＩ関連市場の急成長で増加する半導体パッケージ用層間絶縁材料の需要を捉えていく構え。利益面では前期に為替差益など営業外収益を計上した反動が出る見込み。なお、同時に発表した２６年３月期決算は、売上高が１５８５億３５００万円（前の期比５．２％増）、最終利益が７７億７００万円（同１８．０％増）だった。



出所：MINKABU PRESS