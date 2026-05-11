サンワテクノス<8137.T>がストップ高となる３９５５円に買われ、上場来高値を更新。その後同水準でカイ気配のまま張り付いている。同社は前週末８日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比１６．６％増の１７３０億円、最終利益は同２８．６％増の４２億円を見込む。また、前期の期末配当を従来の予想から２円増額したうえで、今期の年間配当予想は前期比８円増配の１３０円とした。２ケタ増益と増配計画を好感した買いが集まっている。



同社は電子部品などを手掛ける専門商社。ＡＩ関連の設備投資や、省力化・効率化投資の拡大が収益に追い風となると想定する。２６年３月期の売上高は前の期比６．３％増の１４８３億２９００万円、最終利益は同３３．７％増の３２億６５００万円だった。



出所：MINKABU PRESS