クレスコが４連騰、２７年３月期２１％営業増益予想と連続増配予想、自社株買い発表を好感

クレスコ<4674.T>が４連騰している。前週末８日の取引終了後に発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高７１５億円（前期比１０．５％増）、営業利益８０億円（同２１．１％増）、純利益５５億３０００万円（同４．８％増）と大幅増収増益を見込み、年間配当予想を前期比６円増の７０円と連続増配を予定していることが好感されている。



顧客からのシステム更改・ＩＴ投資需要を的確に受注につなげるほか、生成ＡＩを駆使した開発効率とコスト効率で収益性を引き上げる。なお、２６年３月期決算は、売上高６４６億７６００万円（前の期比１０．１％増）、営業利益６６億５００万円（同１０．４％増）、純利益５２億７９００万円（同１９．８％増）だった。



同時に、上限を１００万株（自己株式を除く発行済み株数の２．４８％）、または２０億円とする自社株買いを発表しており、これも好材料視されている。取得期間は５月１１日から１１月３０日までで、取得した自社株は消却する予定としている。



出所：MINKABU PRESS