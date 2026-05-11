【ヘイホー 巾着】 販売中 価格：1,800円 【ボムへい ランチバッグ】 販売中 価格：3,200円

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オンラインストアにて、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」のグッズ「ヘイホー 巾着」、「ボムへい ランチバッグ」が販売されている。価格は巾着が1,800円、ランチバッグが3,200円。両商品ともパーク来場者限定のグッズとなっている。

他にも「クッパJr. 巾着」や「テレサ 巾着」、マリオやルイージたちがデザインされた「ランチバッグ」もラインナップ。これらのグッズの購入には、現在パーク来場登録が必要となる。なお、「パーク来場者限定」は現在の購入条件。状況により、限定なく同オンラインストアで販売する場合がある。

「ヘイホー 巾着」

価格：1,800円

【ヘイホー 巾着】

サイズ：（約）23×17.5×1cm（幅×高さ×奥行）

素材：ポリエステル

「ボムへい ランチバッグ」

価格：3,200円

【ボムへい ランチバッグ】

サイズ

本体：（約）33.5cm×19.5cm（幅×高さ）

底マチ：（約）11.5cm

持ち手込：（約）高さ41cm

素材：ポリオックス、ソフトボア、ポリエステル、綿、コイル、金属

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