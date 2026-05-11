USJ、新「マリオ」グッズ「ヘイホー 巾着」「ボムへい ランチバッグ」が販売中パーク来場者限定で登場
【ヘイホー 巾着】 販売中 価格：1,800円 【ボムへい ランチバッグ】 販売中 価格：3,200円
【ヘイホー 巾着】
【ボムへい ランチバッグ】
(C) Nintendo
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オンラインストアにて、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」のグッズ「ヘイホー 巾着」、「ボムへい ランチバッグ」が販売されている。価格は巾着が1,800円、ランチバッグが3,200円。両商品ともパーク来場者限定のグッズとなっている。
他にも「クッパJr. 巾着」や「テレサ 巾着」、マリオやルイージたちがデザインされた「ランチバッグ」もラインナップ。これらのグッズの購入には、現在パーク来場登録が必要となる。なお、「パーク来場者限定」は現在の購入条件。状況により、限定なく同オンラインストアで販売する場合がある。
「ヘイホー 巾着」
価格：1,800円
【ヘイホー 巾着】
サイズ：（約）23×17.5×1cm（幅×高さ×奥行）
素材：ポリエステル
「ボムへい ランチバッグ」
価格：3,200円
【ボムへい ランチバッグ】
サイズ
本体：（約）33.5cm×19.5cm（幅×高さ）
底マチ：（約）11.5cm
持ち手込：（約）高さ41cm
素材：ポリオックス、ソフトボア、ポリエステル、綿、コイル、金属
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