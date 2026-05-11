今日11日(月)の関東地方は、午前中は晴れますが、午後は内陸や山沿いを中心ににわか雨や雷雨の所があるでしょう。13日(水)と14日(木)も雨が降りやすい見込みです。その後は晴れて気温が上がり、週後半は30℃近くまで上がる所もありそうです。今年一番の暑さになる所もあるでしょう。まだ暑さに慣れていない時期のため、熱中症に注意が必要です。

今日11日(月) 午後は内陸や山沿いでにわか雨や雷雨

今日11日(月)の関東地方は、午前中は穏やかに晴れている所が多くなっています。ただ、午後になると上空の気圧の谷が通過し、南から湿った空気が流れ込むため、大気の状態が不安定になるでしょう。東京都心など平野部では天気の崩れは一部となりそうですが、東京都の多摩西部や埼玉県、群馬県、栃木県など内陸や山沿いを中心に急な雨や雷雨の可能性があります。お出かけの際は空模様の変化にご注意ください。

週末は一気に気温上昇 30℃くらいまで上がり今年一番の暑さも

明日12日(火)は日差しの届く所が多いものの、13日(水)の午後は再び内陸や山沿いで大気の状態が不安定になるでしょう。局地的ににわか雨や雷雨となる可能性があります。14日(木)は雲が広がりやすく、内陸を中心に雨が降りますが、沿岸部でも雨が降りやすいでしょう。



15日(金)以降は晴れる日が多くなり、暖かい空気が流れ込むため、気温がぐんぐん上昇するでしょう。特に16日(土)以降は最高気温は30℃くらいまで上がる所もあり、今年一番の暑さになる所もありそうです。まだ身体が暑さに慣れていないこの時期は、真夏ほど気温が高くなくても熱中症になることがあります。こまめな水分補給を心掛け、屋外での作業や運動は無理をしないようにしてください。

日常生活でできる暑熱順化するための動きや生活

暑熱順化には、体を暑さに慣れさせることが重要です。個人差もありますが、暑熱順化には数日から2週間程度かかります。暑くなる前から余裕をもって暑熱順化のための動きや活動を始めましょう。

暑熱順化のための動きや活動には、次のようなものがあります。



・ウォーキングやジョギング

帰宅時にひと駅分歩く、外出時にできるだけ階段を使用するなど、少し汗をかくような動きをしましょう。目安としては、ウォーキングの場合の時間は1回30分、ジョギングの場合の時間は1回15分、頻度は週5日程度です。



・サイクリング

通勤や買い物など、日常の中で取り入れやすいのがサイクリングです。目安とし

ては、時間は1回30分、頻度は週3回程度です。



・筋トレやストレッチ

室内では、筋トレやストレッチなどで軽く汗をかくことができます。ただ、室内

の温度や湿度には十分注意して、暑くなりすぎたり、水分や塩分が不足したりし

ないようにしましょう。目安としては、時間は1回30分、頻度は週5回〜毎日

程度です。



・入浴

シャワーのみで済ませず、湯舟にお湯をはって入浴しましょう。入浴の前後に

は十分な水分と適度な塩分を補給し、入浴して適度に汗をかくとよさそうです。

目安としては、入浴の頻度は2日に1回程度です。



暑熱順化ができても、数日暑さから遠ざかると効果はなくなってしまいます。自分が暑熱順化できているかを意識し、まだ暑熱順化できていないときには、こまめな水分補給や涼しい場所での休憩などで熱中症を予防しましょう。