山下智久、『クロサギ』以来の師・山崎努との長年の約束果たす 『正直不動産』メイキング写真解禁
俳優の山下智久が主演を務める映画『正直不動産』（15日公開）の場面写真とメイキング写真が解禁された。
【写真】エモい…！師と仰ぐ山崎努と再共演を果たした山下智久
同作品は「ビッグコミック」（小学館）で連載中の同名マンガを原作とした、嘘をつかない正直営業で立ち向かう主人公・永瀬財地（山下）の活躍を描いた疾風怒濤の“正直エンターテインメント”。2022年にドラマ化され、24年1月にはスペシャルドラマを挟み、続編となる「シーズン2」を制作。そして、昨年2月にはスピンオフ・スペシャルドラマが放送された。
今回解禁された場面写真とメイキング写真には、山下とドラマ『クロサギ』からの仲である山崎努（※崎＝たつさき）の姿が映っている。山下は、長きにわたり第一線で活躍する名優・山崎を師として仰いでいる。『クロサギ』での初共演をきっかけに親交を深め、山崎が「智久のためなら」と同シリーズへの出演を快諾。シーズン1放送後の特別番組では、山崎からの再共演を望む手紙に山下が涙ぐむ一幕もあり、ついに映画版でも共演の約束を実現させた。
山崎が演じるのは、シーズン1の第1話から登場する神出鬼没の和菓子職人・石田努。石田にアパート建設の相談を持ちかけられた永瀬は、石田宅の地鎮祭で祠を壊したことをきっかけに、 嘘がつけなくなってしまう。石田は、永瀬にかかる祟りを唯一知る人物で、物語の発端ともなる、重要な人物だ。
石田と永瀬が公園で再会するシーンの撮影現場では、当時88歳の山崎が「朝早え〜！」と笑顔で現場を和ませながら登場。山下と固く握手を交わして近況を語り合ったのち、撮影に臨んだという。砂埃が舞うほどの強風に見舞われ、一時撮影を中断するハプニングもあったが、ベンチに座ったまま談笑する2人の姿は和やかで、短いながらも濃密な共演シーンが完成した。
山崎はクランクアップの感想を求められると、「久しぶりの撮影だったので何か言いたいけれど…何もありません。ありがとう」と現場に感謝を述べ、「残りの撮影も頑張ってください」と現場をねぎらうコメントを残した。
また、山崎を囲んだ山下と後輩社員の月下咲良役・福原遥の3ショットのクランクアップ写真では、撮影を走り抜けた充実感と、現場に流れるあたたかな空気が感じられるような姿が1枚に収められている。
永瀬と石田の関係性は、山下と山崎という2人の関係性ともどこか重なって見える。世代を超えた再共演が生み出す唯一無二の空気感は見逃せない。
【写真】エモい…！師と仰ぐ山崎努と再共演を果たした山下智久
同作品は「ビッグコミック」（小学館）で連載中の同名マンガを原作とした、嘘をつかない正直営業で立ち向かう主人公・永瀬財地（山下）の活躍を描いた疾風怒濤の“正直エンターテインメント”。2022年にドラマ化され、24年1月にはスペシャルドラマを挟み、続編となる「シーズン2」を制作。そして、昨年2月にはスピンオフ・スペシャルドラマが放送された。
山崎が演じるのは、シーズン1の第1話から登場する神出鬼没の和菓子職人・石田努。石田にアパート建設の相談を持ちかけられた永瀬は、石田宅の地鎮祭で祠を壊したことをきっかけに、 嘘がつけなくなってしまう。石田は、永瀬にかかる祟りを唯一知る人物で、物語の発端ともなる、重要な人物だ。
石田と永瀬が公園で再会するシーンの撮影現場では、当時88歳の山崎が「朝早え〜！」と笑顔で現場を和ませながら登場。山下と固く握手を交わして近況を語り合ったのち、撮影に臨んだという。砂埃が舞うほどの強風に見舞われ、一時撮影を中断するハプニングもあったが、ベンチに座ったまま談笑する2人の姿は和やかで、短いながらも濃密な共演シーンが完成した。
山崎はクランクアップの感想を求められると、「久しぶりの撮影だったので何か言いたいけれど…何もありません。ありがとう」と現場に感謝を述べ、「残りの撮影も頑張ってください」と現場をねぎらうコメントを残した。
また、山崎を囲んだ山下と後輩社員の月下咲良役・福原遥の3ショットのクランクアップ写真では、撮影を走り抜けた充実感と、現場に流れるあたたかな空気が感じられるような姿が1枚に収められている。
永瀬と石田の関係性は、山下と山崎という2人の関係性ともどこか重なって見える。世代を超えた再共演が生み出す唯一無二の空気感は見逃せない。