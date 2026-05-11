影山優佳、初エッセイで“本当の自分”記す アディショナルタイムの“袋とじ”ページも【コメント全文】
俳優の影山優佳による書籍『影まで愛して』（マガジンハウス）が、7月30日に発売される。
【写真】かわいい！新ヘアへのビフォーアフターを公開した影山優佳
本書はアイドルグループ卒業後、俳優として活躍する影山による初のエッセイ集。「本当の自分=影を伝えたい」という思いを込め、「ほめ言葉をそのまま素直に受け取れない自分」「自分に限界をつくり諦めてばかりの自分」といった「本当の影山優佳」を文章で明かしている。巻末には購入者だけが楽しめる撮り下ろし写真による「袋とじ」ページなど、影山のビジュアルも存分に楽しめる1冊に仕上がった。
■影山優佳
25歳となった今年は芸能活動10周年の節目の年でもあります。どんな瞬間もそばで見守ってくださったファンの皆さま、そしてどこかの瞬間で私を見かけてくださった全ての皆さんへの感謝を伝えたい。この想いを図々しくもマガジンハウスさんに直談判させていただいたところ、こんなにも幸せな場所を用意してくださりました。私は本当に周りとご縁に恵まれていると感じる、10年と1秒1秒です。
自分を知ってもらうことが苦手な私のほぼ全てが詰まっています。読み終えた後には私はもう跡形もなくなってしまうんじゃないかというくらいにはありのままで曝け出しております。
みなさんを信じたい、想いを伝えたいと思えたのも、みなさんのおかげです。
あれやこれや、アディショナルタイムの「袋とじ」の私まで、知り尽くしてもらえたら幸いです。
【写真】かわいい！新ヘアへのビフォーアフターを公開した影山優佳
本書はアイドルグループ卒業後、俳優として活躍する影山による初のエッセイ集。「本当の自分=影を伝えたい」という思いを込め、「ほめ言葉をそのまま素直に受け取れない自分」「自分に限界をつくり諦めてばかりの自分」といった「本当の影山優佳」を文章で明かしている。巻末には購入者だけが楽しめる撮り下ろし写真による「袋とじ」ページなど、影山のビジュアルも存分に楽しめる1冊に仕上がった。
25歳となった今年は芸能活動10周年の節目の年でもあります。どんな瞬間もそばで見守ってくださったファンの皆さま、そしてどこかの瞬間で私を見かけてくださった全ての皆さんへの感謝を伝えたい。この想いを図々しくもマガジンハウスさんに直談判させていただいたところ、こんなにも幸せな場所を用意してくださりました。私は本当に周りとご縁に恵まれていると感じる、10年と1秒1秒です。
自分を知ってもらうことが苦手な私のほぼ全てが詰まっています。読み終えた後には私はもう跡形もなくなってしまうんじゃないかというくらいにはありのままで曝け出しております。
みなさんを信じたい、想いを伝えたいと思えたのも、みなさんのおかげです。
あれやこれや、アディショナルタイムの「袋とじ」の私まで、知り尽くしてもらえたら幸いです。