これから発売される注目雑誌から、魅力的な付録「メッシュポケット付きトートバッグ」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。発売前に予約しておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『MonoMax 2026年7月号』（宝島社）の「メッシュポケット付きトートバッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『MonoMax 2026年7月号』の「メッシュポケット付きトートバッグ」が見逃せない！


宝島社から6月9日に発売される『MonoMax 2026年7月号』（税込1480円）。付録として、「メッシュポケット付きトートバッグ」が付いてきます。

50周年を記念した限定ロゴが輝く！人気ブランドとのコラボレーション


日本発のアウトドアブランド「キャプテンスタッグ」の誕生50周年を記念した特別仕様のトートバッグです。シックなブラックのメッシュ生地に、記念すべき50周年限定のゴールドロゴが映える高級感のあるデザイン。アウトドアシーンはもちろん、デイリーユースでもお洒落に使いこなせる洗練された仕上がりになっています。

抜群の収納力と機能性！キャリーオン仕様で旅行にも最適


とにかく軽くて涼しげなメッシュ素材を使用しながら、内側にはボトルや傘を立てて収納できる便利なホルダーが備わっています。さらに背面はスーツケースのバーに通せるキャリーオン仕様になっており、出張や旅行のサブバッグとしても大活躍。前面にはポケットが複数ついており、頻繁に出し入れする小物の収納にも非常に便利です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース編集部)