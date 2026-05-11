【付録】キャプテンスタッグ「メッシュポケット付きトートバッグ」が付いてくる！ 予約必須の『MonoMax 2026年7月号』は6月9日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『MonoMax 2026年7月号』（宝島社）の「メッシュポケット付きトートバッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から6月9日に発売される『MonoMax 2026年7月号』（税込1480円）。付録として、「メッシュポケット付きトートバッグ」が付いてきます。
日本発のアウトドアブランド「キャプテンスタッグ」の誕生50周年を記念した特別仕様のトートバッグです。シックなブラックのメッシュ生地に、記念すべき50周年限定のゴールドロゴが映える高級感のあるデザイン。アウトドアシーンはもちろん、デイリーユースでもお洒落に使いこなせる洗練された仕上がりになっています。
とにかく軽くて涼しげなメッシュ素材を使用しながら、内側にはボトルや傘を立てて収納できる便利なホルダーが備わっています。さらに背面はスーツケースのバーに通せるキャリーオン仕様になっており、出張や旅行のサブバッグとしても大活躍。前面にはポケットが複数ついており、頻繁に出し入れする小物の収納にも非常に便利です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『MonoMax 2026年7月号』の「メッシュポケット付きトートバッグ」が見逃せない！
宝島社から6月9日に発売される『MonoMax 2026年7月号』（税込1480円）。付録として、「メッシュポケット付きトートバッグ」が付いてきます。
50周年を記念した限定ロゴが輝く！人気ブランドとのコラボレーション
日本発のアウトドアブランド「キャプテンスタッグ」の誕生50周年を記念した特別仕様のトートバッグです。シックなブラックのメッシュ生地に、記念すべき50周年限定のゴールドロゴが映える高級感のあるデザイン。アウトドアシーンはもちろん、デイリーユースでもお洒落に使いこなせる洗練された仕上がりになっています。
抜群の収納力と機能性！キャリーオン仕様で旅行にも最適
とにかく軽くて涼しげなメッシュ素材を使用しながら、内側にはボトルや傘を立てて収納できる便利なホルダーが備わっています。さらに背面はスーツケースのバーに通せるキャリーオン仕様になっており、出張や旅行のサブバッグとしても大活躍。前面にはポケットが複数ついており、頻繁に出し入れする小物の収納にも非常に便利です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)