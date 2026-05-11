女優「波瑠」×高級外車との2ショット

数々のドラマやCMに出演し、第一線で活躍し続けている女優の波瑠さん。2025年12月には俳優・高杉真宙さんとの結婚を発表し話題となり、2026年春には結婚後初のドラマにも出演しています。

そんな波瑠さんが登場したフランスの自動車メーカー・プジョーの公式インスタグラムの投稿では、どのような内容が紹介されていたのでしょうか。

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プジョー公式インスタグラムでは、波瑠さんと3008の2ショットが公開されています。

3008は、プジョーが展開するミドルクラスSUVで、ブランドの中心を担うモデルです。初代は2009年に発表され、日本では2010年に発売。現行モデルは2025年7月にフルモデルチェンジされた3代目となります。

ボディサイズは全長4565mm×全幅1895mm×全高1665mm、ホイールベース2730mmで、乗車定員は5名。都市部でも扱いやすいサイズ感のSUVとして位置づけられています。

外観は、サイドウィンドウモールが外側から見えない設計や、フロントからリアへと伸びるシームレスなサイドラインが特徴。

フロント中央にはブランドエンブレムを配した大型フレームレスグリルを採用し、ライオンの爪痕をモチーフにした3本ラインのLEDデイライトが備わります。

流麗なファストバックシルエットは、クーペの美しさとSUVの力強さを組み合わせたデザインとなっています。

インテリアには、21インチのパノラミックカーブドディスプレイを備えた最新の「パノラミック i-Cockpit」を搭載。

水平基調で開放感のある室内空間が広がり、荷室容量は520リッター、2列目シートを倒すと1480リッターまで拡大します。

パワートレインは、1.2リッターガソリンターボエンジンに電動モーターを組み合わせた48Vマイルドハイブリッドシステムを採用。

6速デュアルクラッチトランスミッションと前輪駆動を組み合わせ、システム合計最高出力は145PS、WLTCモード燃費は19.4km／Lを実現しています。またBEV（バッテリー式電気自動車）モデル「E-3008」も設定されています。

安全面では、最新世代のアクティブセーフティブレーキやレーンポジショニングアシストなど、高度なADAS（先進運転支援システム）を標準装備。

車両価格（消費税込）は504万円から573万円となっています。

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投稿では、波瑠さんが3008と並ぶ姿が紹介され、白いドレスで車両と立つ2ショットも公開されています。リール動画では、3008とのドライブシーンも披露されました。

SNSでは「波瑠さんカッコイイ」「エレガント」「波瑠さん美しい！」といった声が寄せられ、3008とのショットに反響が広がっています。

作品で見せる存在感に加え、プジョーとの印象的なシーンも注目を集めており、今後の活躍とともにクルマとのシーンにも関心が寄せられそうです。