「クラブ史上最も愚かな退場」「理解できない」日本代表DFがまさか！“開始２分”でレッドにドイツ古豪ファンが憤慨「一人で試合を台無しにした」

「クラブ史上最も愚かな退場」「理解できない」日本代表DFがまさか！“開始２分”でレッドにドイツ古豪ファンが憤慨「一人で試合を台無しにした」