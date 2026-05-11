U-17韓国が10分間で圧巻４発！「最後に驚くべき集中力を発揮」。爽快な逆転勝ちに自国メディアも満足げ「グループ首位に浮上した」【U-17アジア杯】

U-17韓国が10分間で圧巻４発！「最後に驚くべき集中力を発揮」。爽快な逆転勝ちに自国メディアも満足げ「グループ首位に浮上した」【U-17アジア杯】