U-17韓国が10分間で圧巻４発！「最後に驚くべき集中力を発揮」。爽快な逆転勝ちに自国メディアも満足げ「グループ首位に浮上した」【U-17アジア杯】
終盤に底力を見せた。
サウジアラビアで開催されているU-17アジアカップで、現地５月10日にグループステージＣ組の第２節で、韓国はベトナムと対戦した。
初戦はUAEと１−１のドローだった韓国は、今大会初勝利を目ざすなか、32分に失点。厳しい戦いを強いられる。
それでも84分にアン・ソンヒョンが同点ゴールを挙げると、その２分後にナム・イアンが逆転弾をゲット。試合をひっくり返すと、88分にアン・ジュワン、90＋４分にキム・ジウが加点し、終わってみれば４−１で快勝した。
韓国メディア『ニュース１』は「“10分で４得点”U-17サッカー代表、ベトナムを下す...アジアカップ８強青信号」と見出しを打った記事で、「韓国は後半の終盤まで０−１に引きずられて敗北が濃厚だったが、最後に驚くべき集中力を発揮した」と報じる。
また『スターニュース』は「終盤に４ゴールを浴びせて、ベトナムに爽快な逆転勝ちを収めた」と若き代表チームの戦いぶりを称賛。「この日の勝利で勝点を４とし、グループ首位に浮上した」と伝える。
２節を終えたＣ組では、トップの韓国に続き、２位は勝点３のベトナム、３位は同３のイエメン、４位は同１のUAEだ。
混戦模様のグループを突破するのはどの国か。13日の最終節は韓国対イエメン、ベトナム対UAEのカードだ。上位２か国は決勝トーナメントに進出し、今秋に行なわれるU-17ワールドカップの出場権を獲得できる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
サウジアラビアで開催されているU-17アジアカップで、現地５月10日にグループステージＣ組の第２節で、韓国はベトナムと対戦した。
初戦はUAEと１−１のドローだった韓国は、今大会初勝利を目ざすなか、32分に失点。厳しい戦いを強いられる。
それでも84分にアン・ソンヒョンが同点ゴールを挙げると、その２分後にナム・イアンが逆転弾をゲット。試合をひっくり返すと、88分にアン・ジュワン、90＋４分にキム・ジウが加点し、終わってみれば４−１で快勝した。
また『スターニュース』は「終盤に４ゴールを浴びせて、ベトナムに爽快な逆転勝ちを収めた」と若き代表チームの戦いぶりを称賛。「この日の勝利で勝点を４とし、グループ首位に浮上した」と伝える。
２節を終えたＣ組では、トップの韓国に続き、２位は勝点３のベトナム、３位は同３のイエメン、４位は同１のUAEだ。
混戦模様のグループを突破するのはどの国か。13日の最終節は韓国対イエメン、ベトナム対UAEのカードだ。上位２か国は決勝トーナメントに進出し、今秋に行なわれるU-17ワールドカップの出場権を獲得できる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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