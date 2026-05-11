イエロハットが急反発、上限７．０％の自社株買い実施を材料視

イエローハット<9882.T>が急反発している。同社は前週末８日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、取得総数６００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の７．０％）、取得総額７５億円を上限とする自社株買いの実施を発表した。株式の需給インパクトを意識した買いが入ったようだ。



取得期間は５月１８日から来年２月２６日まで。取得した全株式を来年３月２３日に消却する予定。また、同社は２６年３月期の期末配当について、直近の予想から４円増額して３３円（年間６２円）としたうえで、２７年３月期の年間配当予想は前期比６円増配の６８円とした。



２６年３月期の決算は売上高は前の期比１１．２％増の１７１２億８０００万円、経常利益は同１．５％減の１６５億８２００万円だった。経常利益は増益予想から一転、減益で着地した。２７年３月期は売上高が前期比２．８％増の１７６０億円、経常利益が同４．９％増の１７４億円と予想。このほか、同社は配当性向１００％の配当実施などを求めるストラテジックキャピタル（東京都港区）側の株主提案に対し、全ての議案に反対すると発表した。



出所：MINKABU PRESS