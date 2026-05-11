決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … オンコリス、Ｔホライゾン、セリア (5月8日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の5月7日から8日の決算発表を経て11日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<7089> フォースタ 東Ｇ +22.21 5/ 8 本決算 23.46
<4572> カルナバイオ 東Ｇ +15.87 5/ 8 1Q 赤縮
<7291> 日本プラスト 東Ｓ +14.05 5/ 8 本決算 -19.97
<3934> ベネフィＪ 東Ｓ +13.19 5/ 8 本決算 11.84
<6882> 三社電機 東Ｓ +12.20 5/ 8 本決算 14.34
<6023> ダイハツイン 東Ｓ +11.51 5/ 8 本決算 0.52
<9029> ヒガシＨＤ 東Ｓ +10.19 5/ 8 本決算 2.41
<6629> Ｔホライゾン 東Ｓ +9.85 5/ 8 本決算 -4.71
<7792> コラントッテ 東Ｇ +9.39 5/ 8 上期 17.27
<6877> ＯＢＡＲＡＧ 東Ｓ +8.95 5/ 8 上期 40.70
<3766> システムズＤ 東Ｓ +7.77 5/ 8 本決算 7.95
<4263> サスメド 東Ｇ +6.98 5/ 8 3Q 赤拡
<5284> ヤマウＨＤ 東Ｓ +6.30 5/ 8 本決算 2.45
<4678> 秀英 東Ｓ +5.63 5/ 8 本決算 17.14
<5391> Ａ＆ＡＭ 東Ｓ +5.62 5/ 8 本決算 23.92
<7980> 重松製 東Ｓ +5.59 5/ 8 本決算 9.32
<6327> 北川精機 東Ｓ +5.03 5/ 8 3Q 78.81
<7963> 興研 東Ｓ +4.82 5/ 8 1Q -32.88
<4970> 東洋合成 東Ｓ +4.50 5/ 8 本決算 28.06
<2782> セリア 東Ｓ +4.21 5/ 8 本決算 0.53
<7134> アップガレＧ 東Ｓ +3.93 5/ 8 本決算 25.78
<7399> ナンシン 東Ｓ +3.91 5/ 8 本決算 17.85
<4642> オリジナル設 東Ｓ +3.87 5/ 8 1Q 19.71
<6223> 西部技研 東Ｓ +3.84 5/ 8 1Q 31.37
<7791> ドリムベッド 東Ｓ +3.36 5/ 8 本決算 3.50
<9436> 沖縄セルラー 東Ｓ +3.21 5/ 8 本決算 2.31
<3850> イントラマト 東Ｓ +3.20 5/ 8 本決算 5.09
<7442> 中山福 東Ｓ +2.93 5/ 8 本決算 9.26
<9339> コーチエィ 東Ｓ +2.59 5/ 8 1Q 黒転
<6158> 和井田 東Ｓ +2.54 5/ 8 本決算 41.13
<3690> イルグルム 東Ｓ +2.37 5/ 8 上期 332.31
<7509> アイエーＧ 東Ｓ +2.16 5/ 8 本決算 -0.68
<3238> セントラル総 東Ｓ +1.67 5/ 8 本決算 113.82
<9753> ＩＸナレッジ 東Ｓ +1.64 5/ 8 本決算 3.41
<4588> オンコリス 東Ｇ +1.52 5/ 8 1Q 赤縮
<3917> アイリッジ 東Ｇ +1.30 5/ 8 本決算 248.15
<2790> ナフコ 東Ｓ +1.23 5/ 8 本決算 103.63
<9867> ソレキア 東Ｓ +1.21 5/ 8 本決算 -13.58
<5464> モリ工業 東Ｓ +1.16 5/ 8 本決算 -5.72
<7472> 鳥羽洋行 東Ｓ +1.06 5/ 8 本決算 14.45
<4120> スガイ 東Ｓ +0.86 5/ 8 本決算 －
<3202> ダイトウボウ 東Ｓ +0.80 5/ 8 本決算 63.79
<6156> エーワン精密 東Ｓ +0.74 5/ 8 3Q 126.87
<8596> 九州リース 東Ｓ +0.63 5/ 8 本決算 1.53
<9478> ＳＥＨＩ 東Ｓ +0.62 5/ 8 本決算 -9.09
<1450> タナケン 東Ｓ +0.56 5/ 8 本決算 -5.02
<5015> ＢＰカストロ 東Ｓ +0.50 5/ 8 1Q 189.76
<3386> コスモバイオ 東Ｓ +0.48 5/ 8 1Q -9.90
<2139> 中広 東Ｓ +0.39 5/ 8 本決算 24.69
<2883> 大冷 東Ｓ +0.35 5/ 8 本決算 12.55
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした11日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の5月7日から8日の決算発表を経て11日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<7089> フォースタ 東Ｇ +22.21 5/ 8 本決算 23.46
<4572> カルナバイオ 東Ｇ +15.87 5/ 8 1Q 赤縮
<7291> 日本プラスト 東Ｓ +14.05 5/ 8 本決算 -19.97
<3934> ベネフィＪ 東Ｓ +13.19 5/ 8 本決算 11.84
<6882> 三社電機 東Ｓ +12.20 5/ 8 本決算 14.34
<6023> ダイハツイン 東Ｓ +11.51 5/ 8 本決算 0.52
<9029> ヒガシＨＤ 東Ｓ +10.19 5/ 8 本決算 2.41
<6629> Ｔホライゾン 東Ｓ +9.85 5/ 8 本決算 -4.71
<7792> コラントッテ 東Ｇ +9.39 5/ 8 上期 17.27
<6877> ＯＢＡＲＡＧ 東Ｓ +8.95 5/ 8 上期 40.70
<3766> システムズＤ 東Ｓ +7.77 5/ 8 本決算 7.95
<4263> サスメド 東Ｇ +6.98 5/ 8 3Q 赤拡
<5284> ヤマウＨＤ 東Ｓ +6.30 5/ 8 本決算 2.45
<4678> 秀英 東Ｓ +5.63 5/ 8 本決算 17.14
<5391> Ａ＆ＡＭ 東Ｓ +5.62 5/ 8 本決算 23.92
<7980> 重松製 東Ｓ +5.59 5/ 8 本決算 9.32
<6327> 北川精機 東Ｓ +5.03 5/ 8 3Q 78.81
<7963> 興研 東Ｓ +4.82 5/ 8 1Q -32.88
<4970> 東洋合成 東Ｓ +4.50 5/ 8 本決算 28.06
<2782> セリア 東Ｓ +4.21 5/ 8 本決算 0.53
<7134> アップガレＧ 東Ｓ +3.93 5/ 8 本決算 25.78
<7399> ナンシン 東Ｓ +3.91 5/ 8 本決算 17.85
<4642> オリジナル設 東Ｓ +3.87 5/ 8 1Q 19.71
<6223> 西部技研 東Ｓ +3.84 5/ 8 1Q 31.37
<7791> ドリムベッド 東Ｓ +3.36 5/ 8 本決算 3.50
<9436> 沖縄セルラー 東Ｓ +3.21 5/ 8 本決算 2.31
<3850> イントラマト 東Ｓ +3.20 5/ 8 本決算 5.09
<7442> 中山福 東Ｓ +2.93 5/ 8 本決算 9.26
<9339> コーチエィ 東Ｓ +2.59 5/ 8 1Q 黒転
<6158> 和井田 東Ｓ +2.54 5/ 8 本決算 41.13
<3690> イルグルム 東Ｓ +2.37 5/ 8 上期 332.31
<7509> アイエーＧ 東Ｓ +2.16 5/ 8 本決算 -0.68
<3238> セントラル総 東Ｓ +1.67 5/ 8 本決算 113.82
<9753> ＩＸナレッジ 東Ｓ +1.64 5/ 8 本決算 3.41
<4588> オンコリス 東Ｇ +1.52 5/ 8 1Q 赤縮
<3917> アイリッジ 東Ｇ +1.30 5/ 8 本決算 248.15
<2790> ナフコ 東Ｓ +1.23 5/ 8 本決算 103.63
<9867> ソレキア 東Ｓ +1.21 5/ 8 本決算 -13.58
<5464> モリ工業 東Ｓ +1.16 5/ 8 本決算 -5.72
<7472> 鳥羽洋行 東Ｓ +1.06 5/ 8 本決算 14.45
<4120> スガイ 東Ｓ +0.86 5/ 8 本決算 －
<3202> ダイトウボウ 東Ｓ +0.80 5/ 8 本決算 63.79
<6156> エーワン精密 東Ｓ +0.74 5/ 8 3Q 126.87
<8596> 九州リース 東Ｓ +0.63 5/ 8 本決算 1.53
<9478> ＳＥＨＩ 東Ｓ +0.62 5/ 8 本決算 -9.09
<1450> タナケン 東Ｓ +0.56 5/ 8 本決算 -5.02
<5015> ＢＰカストロ 東Ｓ +0.50 5/ 8 1Q 189.76
<3386> コスモバイオ 東Ｓ +0.48 5/ 8 1Q -9.90
<2139> 中広 東Ｓ +0.39 5/ 8 本決算 24.69
<2883> 大冷 東Ｓ +0.35 5/ 8 本決算 12.55
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした11日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース