―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の5月7日から8日の決算発表を経て11日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<7089> フォースタ 　　東Ｇ 　 +22.21 　　5/ 8　本決算　　　 23.46
<4572> カルナバイオ 　東Ｇ 　 +15.87 　　5/ 8　　　1Q　　　　赤縮
<7291> 日本プラスト 　東Ｓ 　 +14.05 　　5/ 8　本決算　　　-19.97
<3934> ベネフィＪ 　　東Ｓ 　 +13.19 　　5/ 8　本決算　　　 11.84
<6882> 三社電機 　　　東Ｓ 　 +12.20 　　5/ 8　本決算　　　 14.34

<6023> ダイハツイン 　東Ｓ 　 +11.51 　　5/ 8　本決算　　　　0.52
<9029> ヒガシＨＤ 　　東Ｓ 　 +10.19 　　5/ 8　本決算　　　　2.41
<6629> Ｔホライゾン 　東Ｓ　　 +9.85 　　5/ 8　本決算　　　 -4.71
<7792> コラントッテ 　東Ｇ　　 +9.39 　　5/ 8　　上期　　　 17.27
<6877> ＯＢＡＲＡＧ 　東Ｓ　　 +8.95 　　5/ 8　　上期　　　 40.70

<3766> システムズＤ 　東Ｓ　　 +7.77 　　5/ 8　本決算　　　　7.95
<4263> サスメド 　　　東Ｇ　　 +6.98 　　5/ 8　　　3Q　　　　赤拡
<5284> ヤマウＨＤ 　　東Ｓ　　 +6.30 　　5/ 8　本決算　　　　2.45
<4678> 秀英 　　　　　東Ｓ　　 +5.63 　　5/ 8　本決算　　　 17.14
<5391> Ａ＆ＡＭ 　　　東Ｓ　　 +5.62 　　5/ 8　本決算　　　 23.92

<7980> 重松製 　　　　東Ｓ　　 +5.59 　　5/ 8　本決算　　　　9.32
<6327> 北川精機 　　　東Ｓ　　 +5.03 　　5/ 8　　　3Q　　　 78.81
<7963> 興研 　　　　　東Ｓ　　 +4.82 　　5/ 8　　　1Q　　　-32.88
<4970> 東洋合成 　　　東Ｓ　　 +4.50 　　5/ 8　本決算　　　 28.06
<2782> セリア 　　　　東Ｓ　　 +4.21 　　5/ 8　本決算　　　　0.53

<7134> アップガレＧ 　東Ｓ　　 +3.93 　　5/ 8　本決算　　　 25.78
<7399> ナンシン 　　　東Ｓ　　 +3.91 　　5/ 8　本決算　　　 17.85
<4642> オリジナル設 　東Ｓ　　 +3.87 　　5/ 8　　　1Q　　　 19.71
<6223> 西部技研 　　　東Ｓ　　 +3.84 　　5/ 8　　　1Q　　　 31.37
<7791> ドリムベッド 　東Ｓ　　 +3.36 　　5/ 8　本決算　　　　3.50

<9436> 沖縄セルラー 　東Ｓ　　 +3.21 　　5/ 8　本決算　　　　2.31
<3850> イントラマト 　東Ｓ　　 +3.20 　　5/ 8　本決算　　　　5.09
<7442> 中山福 　　　　東Ｓ　　 +2.93 　　5/ 8　本決算　　　　9.26
<9339> コーチエィ 　　東Ｓ　　 +2.59 　　5/ 8　　　1Q　　　　黒転
<6158> 和井田 　　　　東Ｓ　　 +2.54 　　5/ 8　本決算　　　 41.13

<3690> イルグルム 　　東Ｓ　　 +2.37 　　5/ 8　　上期　　　332.31
<7509> アイエーＧ 　　東Ｓ　　 +2.16 　　5/ 8　本決算　　　 -0.68
<3238> セントラル総 　東Ｓ　　 +1.67 　　5/ 8　本決算　　　113.82
<9753> ＩＸナレッジ 　東Ｓ　　 +1.64 　　5/ 8　本決算　　　　3.41
<4588> オンコリス 　　東Ｇ　　 +1.52 　　5/ 8　　　1Q　　　　赤縮

<3917> アイリッジ 　　東Ｇ　　 +1.30 　　5/ 8　本決算　　　248.15
<2790> ナフコ 　　　　東Ｓ　　 +1.23 　　5/ 8　本決算　　　103.63
<9867> ソレキア 　　　東Ｓ　　 +1.21 　　5/ 8　本決算　　　-13.58
<5464> モリ工業 　　　東Ｓ　　 +1.16 　　5/ 8　本決算　　　 -5.72
<7472> 鳥羽洋行 　　　東Ｓ　　 +1.06 　　5/ 8　本決算　　　 14.45

<4120> スガイ 　　　　東Ｓ　　 +0.86 　　5/ 8　本決算　　　　　－
<3202> ダイトウボウ 　東Ｓ　　 +0.80 　　5/ 8　本決算　　　 63.79
<6156> エーワン精密 　東Ｓ　　 +0.74 　　5/ 8　　　3Q　　　126.87
<8596> 九州リース 　　東Ｓ　　 +0.63 　　5/ 8　本決算　　　　1.53
<9478> ＳＥＨＩ 　　　東Ｓ　　 +0.62 　　5/ 8　本決算　　　 -9.09

<1450> タナケン 　　　東Ｓ　　 +0.56 　　5/ 8　本決算　　　 -5.02
<5015> ＢＰカストロ 　東Ｓ　　 +0.50 　　5/ 8　　　1Q　　　189.76
<3386> コスモバイオ 　東Ｓ　　 +0.48 　　5/ 8　　　1Q　　　 -9.90
<2139> 中広 　　　　　東Ｓ　　 +0.39 　　5/ 8　本決算　　　 24.69
<2883> 大冷 　　　　　東Ｓ　　 +0.35 　　5/ 8　本決算　　　 12.55

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした11日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース