―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の5月7日から8日の決算発表を経て11日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.1　東京きらぼし <7173>
　26年3月期の連結経常利益は前の期比45.2％増の604億円に拡大したが、27年3月期は前期比3.1％減の586億円に減る見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<7173> 東京きらぼし 　東Ｐ 　 -14.44 　　5/ 8　本決算　　　 -3.11
<1720> 東急建設 　　　東Ｐ 　 -13.79 　　5/ 8　本決算　　　 -4.28
<7600> 日本ＭＤＭ 　　東Ｐ 　 -10.15 　　5/ 8　本決算　　　-73.78
<5344> ＭＡＲＵＷＡ 　東Ｐ　　 -9.43 　　5/ 8　本決算　　　　　－
<6222> 島精機 　　　　東Ｐ　　 -8.19 　　5/ 8　本決算　　　247.22

<7917> ＺＡＣＲＯＳ 　東Ｐ　　 -7.72 　　5/ 8　本決算　　　 -6.53
<3660> アイスタイル 　東Ｐ　　 -7.53 　　5/ 8　　　3Q　　　 19.38
<8052> 椿本興 　　　　東Ｐ　　 -7.09 　　5/ 8　本決算　　　　2.90
<7994> オカムラ 　　　東Ｐ　　 -7.08 　　5/ 8　本決算　　　　6.43
<7616> コロワイド 　　東Ｐ　　 -6.97 　　5/ 8　本決算　　　　　－

<8074> ＹＵＡＳＡ 　　東Ｐ　　 -6.89 　　5/ 8　本決算　　　　1.53
<9119> 飯野海 　　　　東Ｐ　　 -6.51 　　5/ 8　本決算　　　-60.32
<9413> テレ東ＨＤ 　　東Ｐ　　 -6.34 　　5/ 8　本決算　　　 -1.15
<7224> 新明和 　　　　東Ｐ　　 -6.01 　　5/ 8　本決算　　　 -5.05
<9009> 京成 　　　　　東Ｐ　　 -5.97 　　5/ 8　本決算　　　-13.83

<7421> カッパクリエ 　東Ｐ　　 -5.88 　　5/ 8　本決算　　　134.29
<2461> ファンコミ 　　東Ｐ　　 -5.10 　　5/ 8　　　1Q　　　-60.18
<6088> シグマクシス 　東Ｐ　　 -4.98 　　5/ 8　本決算　　　　5.50
<9790> 福井コン 　　　東Ｐ　　 -4.82 　　5/ 8　本決算　　　 -5.19
<2282> 日ハム 　　　　東Ｐ　　 -4.77 　　5/ 8　本決算　　　　0.83

<5480> 冶金工 　　　　東Ｐ　　 -4.56 　　5/ 8　本決算　　　 24.26
<7466> ＳＰＫ 　　　　東Ｐ　　 -4.48 　　5/ 8　本決算　　　　0.28
<2281> プリマ 　　　　東Ｐ　　 -4.12 　　5/ 8　本決算　　　　7.29
<7013> ＩＨＩ 　　　　東Ｐ　　 -3.88 　　5/ 8　本決算　　　 24.00
<6804> ホシデン 　　　東Ｐ　　 -3.83 　　5/ 8　本決算　　　-26.96

<7203> トヨタ 　　　　東Ｐ　　 -3.79 　　5/ 8　本決算　　　-17.91
<6340> 渋谷工 　　　　東Ｐ　　 -3.58 　　5/ 8　　　3Q　　　-19.62
<7974> 任天堂 　　　　東Ｐ　　 -3.46 　　5/ 8　本決算　　　-20.69
<7164> 全国保証 　　　東Ｐ　　 -3.22 　　5/ 8　本決算　　　　1.39
<7989> ブラインド 　　東Ｐ　　 -3.09 　　5/ 8　　　1Q　　　 18.55

<5408> 中山鋼 　　　　東Ｐ　　 -3.04 　　5/ 8　本決算　　　-58.39
<8173> Ｊｏｓｈｉｎ 　東Ｐ　　 -3.03 　　5/ 8　本決算　　　　7.57
<2206> グリコ 　　　　東Ｐ　　 -3.02 　　5/ 8　　　1Q　　　 35.54
<9143> ＳＧＨＤ 　　　東Ｐ　　 -2.75 　　5/ 8　本決算　　　　3.51
<6976> 太陽誘電 　　　東Ｐ　　 -2.22 　　5/ 8　本決算　　　 11.90

<5411> ＪＦＥ 　　　　東Ｐ　　 -2.08 　　5/ 8　本決算　　　117.35
<2378> ルネサンス 　　東Ｐ　　 -2.07 　　5/ 8　本決算　　　 13.21
<1976> 明星工 　　　　東Ｐ　　 -1.95 　　5/ 8　本決算　　　 -7.90
<6996> ニチコン 　　　東Ｐ　　 -1.82 　　5/ 8　本決算　　　　8.10
<9759> ＮＳＤ 　　　　東Ｐ　　 -1.40 　　5/ 8　本決算　　　　1.94

<9432> ＮＴＴ 　　　　東Ｐ　　 -1.39 　　5/ 8　本決算　　　 -5.18
<7966> リンテック 　　東Ｐ　　 -1.30 　　5/ 8　本決算　　　　7.15
<9107> 川崎汽 　　　　東Ｐ　　 -1.25 　　5/ 8　本決算　　　 -8.34
<8113> ユニチャーム 　東Ｐ　　 -1.04 　　5/ 8　　　1Q　　　-10.17
<7731> ニコン 　　　　東Ｐ　　 -0.89 　　5/ 8　本決算　　　　黒転

<1899> 福田組 　　　　東Ｐ　　 -0.81 　　5/ 8　　　1Q　　　 26.68
<8566> リコーリース 　東Ｐ　　 -0.80 　　5/ 8　本決算　　　-17.31
<6413> 理想科学 　　　東Ｐ　　 -0.47 　　5/ 8　本決算　　　-13.15
<3252> 地主 　　　　　東Ｐ　　 -0.45 　　5/ 8　　　1Q　　　-47.02
<3167> ＴＯＫＡＩ 　　東Ｐ　　 -0.44 　　5/ 8　本決算　　　　0.25

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした11日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース