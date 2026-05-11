決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … ＩＨＩ、トヨタ、任天堂 (5月8日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の5月7日から8日の決算発表を経て11日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.1 東京きらぼし <7173>
26年3月期の連結経常利益は前の期比45.2％増の604億円に拡大したが、27年3月期は前期比3.1％減の586億円に減る見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<7173> 東京きらぼし 東Ｐ -14.44 5/ 8 本決算 -3.11
<1720> 東急建設 東Ｐ -13.79 5/ 8 本決算 -4.28
<7600> 日本ＭＤＭ 東Ｐ -10.15 5/ 8 本決算 -73.78
<5344> ＭＡＲＵＷＡ 東Ｐ -9.43 5/ 8 本決算 －
<6222> 島精機 東Ｐ -8.19 5/ 8 本決算 247.22
<7917> ＺＡＣＲＯＳ 東Ｐ -7.72 5/ 8 本決算 -6.53
<3660> アイスタイル 東Ｐ -7.53 5/ 8 3Q 19.38
<8052> 椿本興 東Ｐ -7.09 5/ 8 本決算 2.90
<7994> オカムラ 東Ｐ -7.08 5/ 8 本決算 6.43
<7616> コロワイド 東Ｐ -6.97 5/ 8 本決算 －
<8074> ＹＵＡＳＡ 東Ｐ -6.89 5/ 8 本決算 1.53
<9119> 飯野海 東Ｐ -6.51 5/ 8 本決算 -60.32
<9413> テレ東ＨＤ 東Ｐ -6.34 5/ 8 本決算 -1.15
<7224> 新明和 東Ｐ -6.01 5/ 8 本決算 -5.05
<9009> 京成 東Ｐ -5.97 5/ 8 本決算 -13.83
<7421> カッパクリエ 東Ｐ -5.88 5/ 8 本決算 134.29
<2461> ファンコミ 東Ｐ -5.10 5/ 8 1Q -60.18
<6088> シグマクシス 東Ｐ -4.98 5/ 8 本決算 5.50
<9790> 福井コン 東Ｐ -4.82 5/ 8 本決算 -5.19
<2282> 日ハム 東Ｐ -4.77 5/ 8 本決算 0.83
<5480> 冶金工 東Ｐ -4.56 5/ 8 本決算 24.26
<7466> ＳＰＫ 東Ｐ -4.48 5/ 8 本決算 0.28
<2281> プリマ 東Ｐ -4.12 5/ 8 本決算 7.29
<7013> ＩＨＩ 東Ｐ -3.88 5/ 8 本決算 24.00
<6804> ホシデン 東Ｐ -3.83 5/ 8 本決算 -26.96
<7203> トヨタ 東Ｐ -3.79 5/ 8 本決算 -17.91
<6340> 渋谷工 東Ｐ -3.58 5/ 8 3Q -19.62
<7974> 任天堂 東Ｐ -3.46 5/ 8 本決算 -20.69
<7164> 全国保証 東Ｐ -3.22 5/ 8 本決算 1.39
<7989> ブラインド 東Ｐ -3.09 5/ 8 1Q 18.55
<5408> 中山鋼 東Ｐ -3.04 5/ 8 本決算 -58.39
<8173> Ｊｏｓｈｉｎ 東Ｐ -3.03 5/ 8 本決算 7.57
<2206> グリコ 東Ｐ -3.02 5/ 8 1Q 35.54
<9143> ＳＧＨＤ 東Ｐ -2.75 5/ 8 本決算 3.51
<6976> 太陽誘電 東Ｐ -2.22 5/ 8 本決算 11.90
<5411> ＪＦＥ 東Ｐ -2.08 5/ 8 本決算 117.35
<2378> ルネサンス 東Ｐ -2.07 5/ 8 本決算 13.21
<1976> 明星工 東Ｐ -1.95 5/ 8 本決算 -7.90
<6996> ニチコン 東Ｐ -1.82 5/ 8 本決算 8.10
<9759> ＮＳＤ 東Ｐ -1.40 5/ 8 本決算 1.94
<9432> ＮＴＴ 東Ｐ -1.39 5/ 8 本決算 -5.18
<7966> リンテック 東Ｐ -1.30 5/ 8 本決算 7.15
<9107> 川崎汽 東Ｐ -1.25 5/ 8 本決算 -8.34
<8113> ユニチャーム 東Ｐ -1.04 5/ 8 1Q -10.17
<7731> ニコン 東Ｐ -0.89 5/ 8 本決算 黒転
<1899> 福田組 東Ｐ -0.81 5/ 8 1Q 26.68
<8566> リコーリース 東Ｐ -0.80 5/ 8 本決算 -17.31
<6413> 理想科学 東Ｐ -0.47 5/ 8 本決算 -13.15
<3252> 地主 東Ｐ -0.45 5/ 8 1Q -47.02
<3167> ＴＯＫＡＩ 東Ｐ -0.44 5/ 8 本決算 0.25
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした11日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の5月7日から8日の決算発表を経て11日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.1 東京きらぼし <7173>
26年3月期の連結経常利益は前の期比45.2％増の604億円に拡大したが、27年3月期は前期比3.1％減の586億円に減る見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<7173> 東京きらぼし 東Ｐ -14.44 5/ 8 本決算 -3.11
<1720> 東急建設 東Ｐ -13.79 5/ 8 本決算 -4.28
<7600> 日本ＭＤＭ 東Ｐ -10.15 5/ 8 本決算 -73.78
<5344> ＭＡＲＵＷＡ 東Ｐ -9.43 5/ 8 本決算 －
<6222> 島精機 東Ｐ -8.19 5/ 8 本決算 247.22
<7917> ＺＡＣＲＯＳ 東Ｐ -7.72 5/ 8 本決算 -6.53
<3660> アイスタイル 東Ｐ -7.53 5/ 8 3Q 19.38
<8052> 椿本興 東Ｐ -7.09 5/ 8 本決算 2.90
<7994> オカムラ 東Ｐ -7.08 5/ 8 本決算 6.43
<7616> コロワイド 東Ｐ -6.97 5/ 8 本決算 －
<8074> ＹＵＡＳＡ 東Ｐ -6.89 5/ 8 本決算 1.53
<9119> 飯野海 東Ｐ -6.51 5/ 8 本決算 -60.32
<9413> テレ東ＨＤ 東Ｐ -6.34 5/ 8 本決算 -1.15
<7224> 新明和 東Ｐ -6.01 5/ 8 本決算 -5.05
<9009> 京成 東Ｐ -5.97 5/ 8 本決算 -13.83
<7421> カッパクリエ 東Ｐ -5.88 5/ 8 本決算 134.29
<2461> ファンコミ 東Ｐ -5.10 5/ 8 1Q -60.18
<6088> シグマクシス 東Ｐ -4.98 5/ 8 本決算 5.50
<9790> 福井コン 東Ｐ -4.82 5/ 8 本決算 -5.19
<2282> 日ハム 東Ｐ -4.77 5/ 8 本決算 0.83
<5480> 冶金工 東Ｐ -4.56 5/ 8 本決算 24.26
<7466> ＳＰＫ 東Ｐ -4.48 5/ 8 本決算 0.28
<2281> プリマ 東Ｐ -4.12 5/ 8 本決算 7.29
<7013> ＩＨＩ 東Ｐ -3.88 5/ 8 本決算 24.00
<6804> ホシデン 東Ｐ -3.83 5/ 8 本決算 -26.96
<7203> トヨタ 東Ｐ -3.79 5/ 8 本決算 -17.91
<6340> 渋谷工 東Ｐ -3.58 5/ 8 3Q -19.62
<7974> 任天堂 東Ｐ -3.46 5/ 8 本決算 -20.69
<7164> 全国保証 東Ｐ -3.22 5/ 8 本決算 1.39
<7989> ブラインド 東Ｐ -3.09 5/ 8 1Q 18.55
<5408> 中山鋼 東Ｐ -3.04 5/ 8 本決算 -58.39
<8173> Ｊｏｓｈｉｎ 東Ｐ -3.03 5/ 8 本決算 7.57
<2206> グリコ 東Ｐ -3.02 5/ 8 1Q 35.54
<9143> ＳＧＨＤ 東Ｐ -2.75 5/ 8 本決算 3.51
<6976> 太陽誘電 東Ｐ -2.22 5/ 8 本決算 11.90
<5411> ＪＦＥ 東Ｐ -2.08 5/ 8 本決算 117.35
<2378> ルネサンス 東Ｐ -2.07 5/ 8 本決算 13.21
<1976> 明星工 東Ｐ -1.95 5/ 8 本決算 -7.90
<6996> ニチコン 東Ｐ -1.82 5/ 8 本決算 8.10
<9759> ＮＳＤ 東Ｐ -1.40 5/ 8 本決算 1.94
<9432> ＮＴＴ 東Ｐ -1.39 5/ 8 本決算 -5.18
<7966> リンテック 東Ｐ -1.30 5/ 8 本決算 7.15
<9107> 川崎汽 東Ｐ -1.25 5/ 8 本決算 -8.34
<8113> ユニチャーム 東Ｐ -1.04 5/ 8 1Q -10.17
<7731> ニコン 東Ｐ -0.89 5/ 8 本決算 黒転
<1899> 福田組 東Ｐ -0.81 5/ 8 1Q 26.68
<8566> リコーリース 東Ｐ -0.80 5/ 8 本決算 -17.31
<6413> 理想科学 東Ｐ -0.47 5/ 8 本決算 -13.15
<3252> 地主 東Ｐ -0.45 5/ 8 1Q -47.02
<3167> ＴＯＫＡＩ 東Ｐ -0.44 5/ 8 本決算 0.25
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした11日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース