“ガチ恋具合”が行動に出てる。男性が本命だけに見せる「無意識サイン」
「この人、もしかして私のこと…？」という直感、意外と当たってるかもしれません。男性は本気で恋に落ちると、無意識のうちに“好きバレ行動”をしてしまうもの。そこで今回は、そんな“ガチ恋具合”がわかる男性の「無意識サイン」を紹介します。
目が合った瞬間に“照れ隠し”
あなたと目が合った時、急に視線をそらす、頭をかく、笑ってごまかすなどの仕草が見られたら、彼の心はあなたに向いている可能性大。本気で恋する男性ほど「目で追いたいのに、気づかれたくない」という矛盾を抱えており、照れ隠しという無意識の反応が出やすいのです。
話しかけるのは“あなただけ”
周囲に女性がいても、なぜか話しかけてくるのは自分ばかり…そんな状況、ありませんか？これは「もっと知ってほしい」「気に入られたい」という男性の本能的なアピール。自然体を装っていても、会話の矢印は本命にしか向きません。
“共感力MAX”は、心を開いてる証拠
好きな女性の話には、なんでも「うんうん」「それ、わかる」と共感しすぎてしまうのが男性です。少しでも「居心地のいい存在」になってもらいたくて、つい女性の話に合わせるのは、男性なりの一生懸命な求愛行動と言えます。
あなたを目で追っていたり、やけに反応がやさしかったり…そんな“ちょっとした違和感”こそが「本命サイン」かも。ぜひ、気になる男性の行動をじっくり観察してみてくださいね。
🌼何気なく口にするはず。男性が無意識で言ってしまう「本命セリフ」