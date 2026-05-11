体が重い…を断ち切る。40代以降の“動ける体を取り戻す”簡単リセット習慣
「体が重い」「動けない」という状態が続いていませんか？運動不足が続くほど体はさらに重く感じ、動かなくなる悪循環に陥りがち。その原因は、全身の柔軟性の低下にもあるかもしれません。ヨガの基本ポーズ【パールシュ・チャンドラ（軽減法）】は、体側をしっかり伸ばして巡りを促し、滞りがちな体を軽く整えるシンプルな動き。無理なく始められるリセット習慣です。
【STEP１】姿勢をつくる
【STEP２】腕を引き上げる
両腕を天井方向へまっすぐ伸ばします。肩がすくまないよう注意しながら、脇から体を引き上げるイメージで。お腹は軽く引き締めておきます。
【STEP３】体側を伸ばす
上半身を真横に倒すように、ゆっくり左側へ傾けます。下側のウエストを潰さず、体側全体が伸びる感覚を意識して３〜５呼吸（30秒間）キープ。元に戻し、反対側も同様に行います。
▶効かせるコツ
ポイントは「真横に伸ばす」こと。体が前に倒れたり、背中が丸まったりすると体側に効きません。背筋を伸ばしたまま、お腹を軽く引き上げて行うことで、柔軟性アップと巡りの改善につながります。
体の重さを感じるときこそ、無理に動くより“整える”ことが近道。体側がゆるむと、動きやすさも自然と変わっていきます。まずは１日１セット、できる範囲から習慣にしてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は一般的なトレーニング知見をもとに編集部にて構成しています
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