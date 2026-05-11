妻が繁忙期で毎日2時間ほど残業していたら、「来年の社会保険料にも影響するかも」と同僚に言われたそうです。一時的に働いただけでも、あとから負担が重くなるのでしょうか？

社会保険料はどのように決まるのか

社会保険料には健康保険や厚生年金などがあり、毎月の給与をもとに、一定期間の平均額に応じて決まります。ただし、実際にはその都度変わるわけではなく、「標準報酬月額」という仕組みで計算されます。これは、一定期間の給与の平均額をもとに区分された金額です。

会社員の場合、毎年4月から6月までの給与をもとに平均額が算出され、その年の9月から翌年8月までの社会保険料に反映されます。これを「定時決定」といいます。つまり、この3ヶ月の給与が大きく増えると、その後1年間の社会保険料も上がる可能性があります。

例えば、普段は残業が少ない人でも、この期間だけ業務が集中して残業代が増えると、平均給与が押し上げられ、結果として社会保険料の等級が上がることがあります。そのため、繁忙期がちょうど4月から6月にかけて重なる場合は注意が必要です。



一時的な残業でも影響するケースとしないケース

結論から言うと、一時的な残業でも条件によっては社会保険料に影響します。ただし、すべてのケースで負担が増えるわけではありません。

まず影響が出やすいのは、先ほど説明した4月から6月の間に残業が増えた場合です。この期間の給与が基準になるため、残業代が多く含まれると、その分だけ平均額が上がります。その結果、標準報酬月額の等級が上がり、社会保険料も増える可能性があります。

一方で、この期間以外に残業が増えた場合は、基本的にその後1年間の社会保険料には直接影響しません。ただし、大幅に給与が変動した場合は「随時改定」と呼ばれる仕組みが適用されることがあります。これは、給与が継続的に大きく変わったときに社会保険料を見直す制度です。

例えば、残業が一時的ではなく数ヶ月続き、給与が大きく増えた状態が続くと、この随時改定の対象になる可能性があります。その場合、年度の途中でも社会保険料が上がることになります。ただし、単発の繁忙期であれば該当しないケースが一般的です。



負担増を防ぐために知っておきたいポイント

社会保険料の負担を考えるうえで重要なのは、「どの期間の給与が影響するのか」を理解することです。特に4月から6月までの給与は大きな意味を持つため、この時期の働き方には注意が必要です。

とはいえ、業務の都合で残業を避けられないこともあります。その場合は、「どの程度影響が出るのか」を事前に把握しておくと安心です。例えば、給与が少し増えただけでは等級が変わらないこともありますが、一定のラインを超えると一段階上がる仕組みになっています。

また、社会保険料が上がると手取りが減ると感じるかもしれませんが、その分将来の年金額が増えるという側面もあります。単に負担が増えると考えるのではなく、将来の保障とのバランスで捉えることも大切です。



一時的な残業の影響を正しく理解しよう

繁忙期の残業が社会保険料に影響するかどうかは、その時期と継続性によって変わります。特に4月から6月までの給与はその後1年間の社会保険料に直結するため、この期間に残業が集中すると負担が増える可能性があります。一方で、それ以外の時期の一時的な残業であれば、影響は限定的です。

不安を感じた場合は、自分の給与明細を確認し、どの程度の変動があるのかを把握することが第一歩です。制度の仕組みを理解しておけば、必要以上に心配することもなくなります。働き方と将来の保障のバランスを意識しながら、無理のない形で仕事に向き合っていくことが大切です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー