母が「ハワイ旅行くらいできないと、老後のために貯めてきた意味がない」と言う一方で、父は「医療費が心配だから使いすぎたくない」と慎重。“残すこと”か“元気なうちに使う”か、どちらが賢明な判断でしょうか？

「元気なうちに使う」考え方のメリットとは

老後資金を積極的に使うという考え方には、「今しかできない経験を大切にする」という価値観があります。特に旅行や趣味は、体力や気力が充実している時期でなければ楽しめないことも多いものです。たとえば、海外旅行は長時間の移動や現地での行動が伴うため、高齢になってからでは難しくなる場合があります。

また、使うことで生活の満足度が上がるという点も見逃せません。お金は使ってこそ価値を実感できる側面があります。節約ばかりの生活では、精神的な充実感が得にくくなることもあります。老後を豊かに過ごすためには、「楽しむための支出」も重要な要素です。

ただし、計画なく使いすぎると資金不足に陥る可能性があります。そのため、年間で使う金額の目安を決めるなど、無理のない範囲での支出管理が欠かせません。



「将来に備えて残す」考え方の重要性

一方で、父親のように慎重な考え方も非常に合理的です。老後にかかる費用の中でも、特に不確実性が高いのが医療費や介護費です。これらはいつ、どの程度必要になるか予測が難しく、想定以上の出費になることもあります。

たとえば、入院や手術が重なると、一時的に大きな支出が発生する可能性があります。さらに介護が必要になった場合、施設費用や在宅サービスの利用料が長期間にわたってかかることもあります。こうした事態に備えて老後資金を残しておくことは、安心して生活を送るための土台になります。

ただし、必要以上に貯め込みすぎると、結果としてお金を使わないまま終わってしまうこともあります。そのため、「どのくらい残せば安心か」を具体的に把握することが大切です。公的年金や保険の内容を確認し、不足分を見積もることで、必要な備えが見えてきます。



バランスを取るための現実的な方法

では、どちらを優先すべきなのでしょうか。結論としては、「使う」と「残す」を両立させることが現実的です。そのためには、生活費・医療費の予測を立てたうえで、「安心して使える金額」を明確にすることが重要です。

具体的には、生活費や予備費を差し引いた残りを「楽しむための資金」として分けて考える方法があります。こうすることで、将来への不安を抑えつつ、今の生活も充実させることができます。

また、年齢や健康状態によって支出の配分を変えるのも一つの方法です。比較的元気な時期は旅行や趣味に多めに使い、年齢が上がるにつれて医療や生活の安定に重点を置く、といった調整が考えられます。



後悔しないためには「使い方の設計」が重要

老後資金は、「残すか使うか」という二択ではなく、「どう使うか」を考えることが大切です。どちらか一方に偏ると、楽しみを逃したり、将来の不安を抱えたりする原因になります。

まずは必要な生活費や備えを把握し、そのうえで使える余裕資金を見極めましょう。そして、その範囲内で旅行や趣味を楽しむことで、安心と満足の両方を得ることができます。お金は人生を豊かにするための手段です。自分たちに合った使い方を見つけることが、後悔のない老後につながります。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー