タイガーに次ぐ快挙 南アフリカの22歳が14打差独走で初優勝
＜エストレージャ・ダム・カタルーニャ選手権 最終日◇10日◇レアル・クラブ・デ・ゴルフ・エル・プラット（スペイン）◇7347ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーは全競技が終了した。5打差リードの単独首位から出た22歳、ユラブ・プレムラル（南アフリカ）が「63」をたたき出して初優勝。後続に14打差をつける独走優勝を果たした。
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平場としては史上最大ストローク差での勝利。メジャーを含めてもタイガー・ウッズ（米国）が保持する15打差（2000年「全米オープン」）に次ぐ記録となった。トータル14アンダー・2位にショーン・ノリス（南アフリカ）。トータル13アンダー・3位タイには地元のアレハンドロ・デル・レイ、JC・リッチー（南アフリカ）、オワアン・ギヤムンドギ（フランス）が並んだ。日本勢は2人が決勝をプレー。桂川有人が1イーグル・3バーディ・4ボギーの「71」で回り、トータル6アンダー・37位タイ。18位から出た星野陸也は2バーディ・4ボギーの「74」と落とし、トータル5アンダー・43位で終えた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
欧州男子ツアー 最終結果
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