45歳が逆転で8年ぶり優勝 ケプカ11位、中島啓太13位
＜ワンフライト・マートルビーチ・クラシック 最終日◇10日◇デューンズゴルフ＆ビーチクラブ（サウスカロライナ州）◇7347ヤード・パー71＞松山英樹らが参戦するシグニチャーイベント（昇格大会）の“裏大会”は全競技が終了した。45歳のブラント・スネデカー（米国）が「66」で回り、トータル18アンダーで逆転優勝。2018年「ウィンダム選手権」以来、8年ぶりの通算10勝目を挙げた。
〈写真〉松山英樹の大きなトップが安定の秘訣
首位から出たマーク・ハバード（米国）がトータル17アンダーで2位。トータル16アンダー・3位にボウ・ホスラー（米国）が続いた。ブルックス・ケプカ（米国）はトータル12アンダー・11位タイだった。日本勢は3人が出場。7位から逆転優勝を目指した中島啓太は4バーディ・4ボギーの「71」と伸ばせずトータル11アンダー・13位タイ。今季ベストとなった。金谷拓実は2つ落としてトータル6アンダー・38位タイ、平田憲聖も1つ落としてトータル2アンダー・65位タイに後退して終えた。賞金総額は400万ドル（約6億3100万円）。優勝したスネデカーには賞金72万ドル（約1億1300万円）とフェデックスカップポイント300ポイントが付与される。
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