「阪神３−０ＤｅＮＡ」（１０日、甲子園球場）

阪神が佐藤輝の本塁打などで奪った３点を才木−岩崎−ドリスの完封リレーで守りきった。才木は７回３安打、１四球、１０奪三振で無失点。デイリースポーツ評論家の中田良弘氏は「いつもと違う配球にＤｅＮＡ打線が戸惑ったのではないか」と語り、マスクをかぶった梅野のリードに着目した。

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阪神にすれば、初回のピンチを切り抜けたことが勝因と言ってもいいのではないか。逆にＤｅＮＡにとっては、ここで攻めきれなかったのが大きく響いたと思う。

試合開始早々、先頭打者の三森が初球を打って出塁し、度会の初球に二盗に成功した。才木はたった２球で失点を覚悟させられる展開を招いてしまった。

ところが、度会が遊ゴロで走者を進められず、結果的に０点。仮に一死三塁の状況で佐野−宮崎と続けばどうなっていたか。ＤｅＮＡというか、度会の甘さに救われた感じになった。

とはいえこの日の才木はよかった。“追い込んだらフォーク”という通常のタイミングからひとつズラして、直球やスライダー系の球を間に挟んだあとに勝負していた。この配球にＤｅＮＡ打線が戸惑っていたようだ。

これは梅野のリードによるものだろうが、前回の対戦結果を考えてのことだと思う。

（才木は４月２１日の対ＤｅＮＡ戦で６失点。その試合でコンビを組んだのは坂本だった）

阪神ベンチはこの３連戦ですべて先発捕手を代えている。初戦が伏見で２戦目が坂本、そしてこの日が梅野。

今季２軍スタートになった梅野にすれば、少ないアピールチャンスを生かすしかない。ベテラン捕手とはいえ出場機会を得るため、必死になって工夫しているのが伝わってきたね。

久しぶりに登板した岩崎は安打されながらもバックの好守に助けられ、完封リレーに貢献した。

（４月２５日の広島戦以来の登板となった岩崎は八回の１イニングを１安打無失点）

これまでコンスタントに投げてきた投手に２週間のブランクは酷かもしれない。それだけに岩崎はよくしのいだと言ってもいいんじゃないかな。