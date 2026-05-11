開催：2026.5.11

会場：オラクル・パーク

結果：[ジャイアンツ] 7 - 6 [パイレーツ]

MLBの試合が11日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとパイレーツが対戦した。

ジャイアンツの先発投手はタイラー・マーリー、対するパイレーツの先発投手はバッバ・チャンドラーで試合は開始した。

1回表、3番 ニコラス・ゴンザレス 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 SF 0-1 PIT

2回表、7番 コナー・グリフィン 2球目を打ってセンターへのホームランでパイレーツ得点 SF 0-2 PIT

3回裏、2番 ルイス・アラエス 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 SF 1-2 PIT

4回裏、5番 エリオト・ラモス 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでジャイアンツ得点 SF 2-2 PIT

5回表、1番 オニール・クルーズ 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでパイレーツ得点 SF 2-3 PIT

6回表、6番 スペンサー・ホルウィッツ 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでパイレーツ得点 SF 2-4 PIT

6回裏、5番 エリオト・ラモス 6球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでジャイアンツ得点 SF 3-4 PIT、7番 マット・チャプマン 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでジャイアンツ得点 SF 4-4 PIT

10回表、6番 スペンサー・ホルウィッツ 6球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでパイレーツ得点 SF 4-6 PIT

10回裏、6番 ウィリー・アダメス 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 SF 6-6 PIT

12回裏、9番 ヘスス・ロドリゲス 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 SF 7-6 PIT

試合は7対6でジャイアンツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はジャイアンツのライアン・ボルッキーで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はパイレーツのジャスティン・ローレンスで、ここまで0勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-11 09:04:20 更新