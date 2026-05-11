フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ニューヨーク・ニックス

日付：2026年5月11日（月）

開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）

最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 114 - 144 ニューヨーク・ニックス

NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対ニューヨーク・ニックスがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。

第1クォーターはニューヨーク・ニックスがリードし24-43で終了する。

第2クォーターはニューヨーク・ニックスが試合を有利に運び57-81で終了する。

第3クォーターはニューヨーク・ニックスが試合を有利に運び83-122で終了する。

第4クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び114-144で終了する。

試合はニューヨーク・ニックスの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-11 09:05:05 更新