脇腹痛め約1か月の戦線離脱…ロバーツ監督も期待

米大リーグのドジャースは10日（日本時間11日）、本拠地ドジャースタジアムでのブレーブス戦に2-7で敗れた。「1番・DH」で先発した大谷翔平投手も4打数無安打。4月26日（同27日）のカブス戦を最後に10試合本塁打がない。その中で朗報なのが、1か月ほど戦線離脱していたムーキー・ベッツ内野手が11日（同12日）のジャイアンツ戦から戦列復帰の見通しとなったことだ。

ベッツは4月4日（同5日）のナショナルズ戦で、走塁中に脇腹を痛め負傷交代。1か月にわたって慎重にリハビリを進めてきた。その仕上げとして3Aのオクラホマシティで2試合実戦出場し、5打数2安打。デーブ・ロバーツ監督はブレーブス戦の試合前会見で「彼は今日の試合のどこかのタイミングでここ（球場）に来る予定だ。そして、明日の試合にはスタメンで出場すると見込んでいる」と話した。

ベッツのメジャー復帰に伴い、一つ選手枠をあける必要があり、不在の間内野を守ってきたキム・ヘソン内野手やアレックス・フリーランド内野手、サンティアゴ・エスピナル内野手に何らかの変動がありそうだ。



（THE ANSWER編集部）