ボールで遊ぼうと猫さんを誘った飼い主さん。ボールを転がしてみた結果、「え、なんで…！？」という驚きの展開が待っていたようです。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で33万表示を突破し、「虚無で草」「もしやお腹に顔を埋めても怒られない！？」といったコメントが寄せられました。

【動画：くつろいでいた猫に『ボール』を転がしてみると……『まさかの反応』】

ボールを転がすと…

Xアカウント「きなこ」に投稿されたのは、飼い主さんが猫の「きなこ」ちゃんとボールで遊ぶ様子です。この日、床で寝転がっていたというきなこちゃん。そんなきなこちゃんに飼い主さんは、ボールを転がしてみたそうです。

普段のきなこちゃんであれば、ボールを掴んで遊ぶこともあるそうですが、この日はどうやら様子が違ったのだとか。飼い主さんがボールを転がしても全く反応せず、触る素振りも見せないきなこちゃん。お腹にボールが当たっても虚無顔を浮かべており、思わず笑ってしまいます。

別の投稿ではやる気があるときのきなこちゃんの様子も投稿されていますが、比べてみるともはや別猫。この日は、飼い主さんがボールを4つ転がしても微動だにしなかったといいます。

きなこちゃんの衝撃の反応にX民も爆笑

飼い主さんいわく、「ただ玉入れをやっているみたい」だったとのこと。疲れて何もやる気が起きない時は人間にもあると思いますが、この日のきなこちゃんもそんな状態だったのかもしれません。ただただボールを当てられる無気力なきなこちゃんなのでした。

無防備すぎるきなこちゃんの姿には「運動不足ですなw」「やりたくない時は絶対にしない 猫のかわいいところ」「圧倒的虚無！！」「なんで虚無顔なん？www」といったコメントが寄せられました。

Xアカウント「きなこ」では、とっても可愛らしい寝姿からブチギレ姿まで、きなこちゃんのさまざまな表情を見ることができますよ。

きなこちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「きなこ」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。