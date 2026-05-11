明日の『風、薫る』“りん”見上愛、患者の対応に困惑 “シマケン”佐野晶哉にも悩み
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第7週「届かぬ声」（第32回）が5月12日に放送される。
【写真】悩みを抱えるシマケン（佐野晶哉）『風、薫る』第32回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第32回あらすじ
りんは、相変わらず園部（野添義弘）に心を開いてもらえず、外科医の今井（古川雄大）に園部の様子を伝えるが、医師たちも取り合ってくれない。気落ちしたりんが中庭へ行くと、そこに万作（飯尾和樹）がいた…。
時を同じくして、シマケン（佐野晶哉）もある悩みを抱える。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】悩みを抱えるシマケン（佐野晶哉）『風、薫る』第32回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第32回あらすじ
りんは、相変わらず園部（野添義弘）に心を開いてもらえず、外科医の今井（古川雄大）に園部の様子を伝えるが、医師たちも取り合ってくれない。気落ちしたりんが中庭へ行くと、そこに万作（飯尾和樹）がいた…。
時を同じくして、シマケン（佐野晶哉）もある悩みを抱える。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。