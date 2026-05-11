『VIVANT』新イラスト公開→ファン歓喜「続編にも出てくれるんだ！」
俳優の堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』（2026年7月期）の公式SNSが更新され、連日投稿されているキャラクターイラストが話題を呼んでいる。公開されたイラストを巡り、ファンの間では登場人物の“正体”を予想する考察が過熱している。
【写真あり】続編に出演確定？公式が投稿した新イラスト
同企画は4月29日にスタート。以降、11日連続で正体不明のキャラクターイラストが投稿されており、黒い衣装でワイングラスを手にした人物や、フルボディースーツ姿でウインクするキャラクター、ダイナマイトのような装置を身につけた白髪の男性など、個性的なビジュアルが続々と公開されてきた。
さらに、“ドラムでは”と推測される人物や、タトゥー姿の男性、フードをかぶった人物、迷彩服姿のそり上げ頭の男性も登場。グリーンのTシャツに濃緑の長ズボンを合わせた若い男性や、肩まで伸びた髪を頭頂部で一部束ね、赤いパーカにポシェットを斜め掛けした女性のイラストも公開され、SNSでは「誰なのか」「新キャストでは」など予想合戦が繰り広げられている。
10日目には、前作にも登場した別班メンバーの高田明敏（市川笑三郎）、和田貢（平山祐介）、廣瀬瑞稀（珠城りょう）、熊谷一輝（西山潤）を思わせる4人のイラストが投稿された。さらに11日目には、別班の司令官・櫻井里美を連想させるイラストも公開され、ファンからは「櫻井司令では」「別班再集結か」といった声が上がっている。
12日目に公開されたのは、前作で警視庁サイバー犯罪対策課のホワイトハッカーとして登場した東条翔太（濱田岳）を思わせるイラストだった。ネット上では「これは東条さんの登場確定か」「続編にも出てくれるんだ！」などの反応が相次ぎ、再登場への期待が高まっている。
『VIVANT』は2023年7月期に放送され、モンゴルで約2か月半にわたるロケを実施。総移動距離1000キロに及ぶ大規模撮影と壮大なスケール感でも注目を集めた。自衛隊の秘密部隊「別班」に所属する乃木憂助が、謎のテロ組織「テント」の実態に迫る物語と緻密な伏線が支持を集め、高視聴率を記録。社会現象級の人気ドラマとなった。
続編は異例の2クール連続放送となり、堺のほか阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、二宮和也ら主要キャストが再集結。総勢26人が出演する大作となる。物語は、前作ラストで乃木の前に置かれた“赤い饅頭”の直後から始まるとされ、新章ではアゼルバイジャンでの大規模ロケも予定されている。
【写真あり】続編に出演確定？公式が投稿した新イラスト
同企画は4月29日にスタート。以降、11日連続で正体不明のキャラクターイラストが投稿されており、黒い衣装でワイングラスを手にした人物や、フルボディースーツ姿でウインクするキャラクター、ダイナマイトのような装置を身につけた白髪の男性など、個性的なビジュアルが続々と公開されてきた。
10日目には、前作にも登場した別班メンバーの高田明敏（市川笑三郎）、和田貢（平山祐介）、廣瀬瑞稀（珠城りょう）、熊谷一輝（西山潤）を思わせる4人のイラストが投稿された。さらに11日目には、別班の司令官・櫻井里美を連想させるイラストも公開され、ファンからは「櫻井司令では」「別班再集結か」といった声が上がっている。
12日目に公開されたのは、前作で警視庁サイバー犯罪対策課のホワイトハッカーとして登場した東条翔太（濱田岳）を思わせるイラストだった。ネット上では「これは東条さんの登場確定か」「続編にも出てくれるんだ！」などの反応が相次ぎ、再登場への期待が高まっている。
『VIVANT』は2023年7月期に放送され、モンゴルで約2か月半にわたるロケを実施。総移動距離1000キロに及ぶ大規模撮影と壮大なスケール感でも注目を集めた。自衛隊の秘密部隊「別班」に所属する乃木憂助が、謎のテロ組織「テント」の実態に迫る物語と緻密な伏線が支持を集め、高視聴率を記録。社会現象級の人気ドラマとなった。
続編は異例の2クール連続放送となり、堺のほか阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、二宮和也ら主要キャストが再集結。総勢26人が出演する大作となる。物語は、前作ラストで乃木の前に置かれた“赤い饅頭”の直後から始まるとされ、新章ではアゼルバイジャンでの大規模ロケも予定されている。