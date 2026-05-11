柴犬さん壮絶な換毛期を乗り切るため、掃除機をかけていたら…。飼い主さんを襲った『無限ループ』が話題になっているのです。

思わず笑顔になってしまう、微笑ましいその光景は記事執筆時点で10万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【動画：犬の抜け毛を取るため、掃除機をかけた結果→怒るに怒れない『まさかの光景』】

掃除機をかけていると、柴犬が…

Xアカウント『@PutenSibainu』に投稿されたのは、掃除をする飼い主さん、まさかの無限ループを生み出してしまう柴犬さんのお姿。

この日も、柴犬さんの壮絶な換毛期を乗り越えるために丁寧に掃除機をかけられていたという飼い主さん。するとそこに柴犬「風天(プテン)」くんがやってきて…。

まさかの『無限ループしてしまう光景』が話題に

掃除機で吸い取った場所に、まるで自身のふわふわの毛を補充するかのようにゴロゴロ、スリスリしてみせたという風天くん。

たった今、掃除機に抜け毛を吸い取られてしまったカーペットの上はもちろんのこと、ソファの角までただただ丁寧かつ迅速にスリスリを繰り返していたのだといいます。

そこには、抜け毛が落ちる→飼い主さんが掃除機をかける→風天くんが抜け毛を補充する…という、ふわふわもふもふの無限ループが発生することとなった模様。

掃除機を煽ってみせるかのような、わんぱくでイタズラな仕草を見せる瞬間もあり、その愛くるしいお姿は飼い主さんのみならず、多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「掃除機の動きを真似してるのかな」「思ったより入念に毛つけてて可愛い」「許しますよねぇ」などのコメントが寄せられています。

柴犬兄と保護猫妹の微笑ましい日常

2020年7月31日生まれの風天くんには、2025年4月18日生まれの妹保護猫「風花(プカ)」ちゃんという大切な存在も。お転婆な風花ちゃんと心優しい風天くんのやり取りはあまりにも微笑ましく尊いもの。

ご家族に溺愛されながら、自分たちらしくマイペースに、のびのびと幸せに暮らす風天くんと風花ちゃんの日常は、柴犬や猫さんの魅力、たくさんの笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@PutenSibainu」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。