人気レースクイーンの有栖未桜（32）が11日までに自身のインスタグラムを更新。夏コスの見返りショットを披露した。

「夏コス パンツVer.カッコよくて好き 食べ過ぎないようにしないと。。笑」と、「D'station Racing」を応援する「D'stationフレッシュエンジェルズ」のミニスカ夏コス姿での見返りショットをアップした。

この投稿にフォロワーらからは「カッコイイ サーキットで目立つね 早く見たいです」「クールで可愛い感じが伝わってくる」「めっちゃ似合っててカッコ可愛い」などの声が寄せられている。

有栖は、2019年に「TーDASH JLOC エンジェル」としてレースクイーンデビュー。24年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2024」を受賞。

26年は、スーパーGT、スーパー耐久に参戦の「D'station Racing」を応援する「D'stationフレッシュエンジェルズ」として活動する。

千葉県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル62、スリーサイズはB90・W60・H91。血液型O。趣味・特技はサウナ、麻雀、激辛、テニス、太鼓の達人。