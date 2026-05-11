美しく見せるには姿勢が大切！肩こりの改善や腸活の促進につながる正しい姿勢とは？【プロトレーナーが本気で教える 完全体幹教本】

美しく見せるには姿勢が大切！肩こりの改善や腸活の促進につながる正しい姿勢とは

美しく見える正しい姿勢とは？

姿勢を正すことで肩こり改善＆腸活促進

正しい姿勢をキープできれば、いいことがたくさんあります。まずは背筋が伸びてスタイルがよく見えること。同時に骨盤や背骨のゆがみが改善され、肩こりや腰痛が軽減。

また、血流がスムーズになることで内臓の動きが活発になり、消化活動が促進され腸活を助けてくれます。さらに、基礎代謝が高くなり、消費エネルギーがアップ。代謝もよくなり肌トラブルの解消につながります。

では、正しい姿勢とは、どのような状態をさすのでしょう。ベストな状態は横から見た際に、耳・肩・股関節が一直線に並んでいること。立ち姿勢のときは、ひざとくるぶしも一直線に並ぶようにします。

座った姿勢の場合は股関節、曲げたひざの角度がそれぞれ90度程度になるのが理想です。お腹が出ないように腹部の筋肉にキュッと力を入れましょう。すると、正しい姿勢を維持しやすくなります。

姿勢が乱れる原因は？

いつも同じ方の肩でバッグを持つ キッチンが低くていつも前かがみになる

画面に集中するあまり、ついつい前かがみになりがちだが、この姿勢は首や肩に大きな負担がかかる。

正しい姿勢を図で解説

立ったときの姿勢

耳、肩、股関節、ひざ、くるぶしが一直線に並ぶ

座ったときの姿勢

耳、肩、股関節が一直線に並ぶ

POINT

立位でも座位でも、正しい姿勢をとれていれば、お腹に力が入っていて、自然と体が鍛えられている。

【出典】『プロトレーナーが本気で教える 完全体幹教本』著：木場克巳