東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7246 高値0.7249 安値0.7200
0.7312 ハイブレイク
0.7281 抵抗2
0.7263 抵抗1
0.7232 ピボット
0.7214 支持1
0.7183 支持2
0.7165 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5967 高値0.5969 安値0.5931
0.6018 ハイブレイク
0.5994 抵抗2
0.5980 抵抗1
0.5956 ピボット
0.5942 支持1
0.5918 支持2
0.5904 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3677 高値1.3710 安値1.3643
1.3777 ハイブレイク
1.3744 抵抗2
1.3710 抵抗1
1.3677 ピボット
1.3643 支持1
1.3610 支持2
1.3576 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7246 高値0.7249 安値0.7200
0.7312 ハイブレイク
0.7281 抵抗2
0.7263 抵抗1
0.7232 ピボット
0.7214 支持1
0.7183 支持2
0.7165 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5967 高値0.5969 安値0.5931
0.6018 ハイブレイク
0.5994 抵抗2
0.5980 抵抗1
0.5956 ピボット
0.5942 支持1
0.5918 支持2
0.5904 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3677 高値1.3710 安値1.3643
1.3777 ハイブレイク
1.3744 抵抗2
1.3710 抵抗1
1.3677 ピボット
1.3643 支持1
1.3610 支持2
1.3576 ローブレイク