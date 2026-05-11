東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7246　高値0.7249　安値0.7200

0.7312　ハイブレイク
0.7281　抵抗2
0.7263　抵抗1
0.7232　ピボット
0.7214　支持1
0.7183　支持2
0.7165　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5967　高値0.5969　安値0.5931

0.6018　ハイブレイク
0.5994　抵抗2
0.5980　抵抗1
0.5956　ピボット
0.5942　支持1
0.5918　支持2
0.5904　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3677　高値1.3710　安値1.3643

1.3777　ハイブレイク
1.3744　抵抗2
1.3710　抵抗1
1.3677　ピボット
1.3643　支持1
1.3610　支持2
1.3576　ローブレイク