８日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝９５．４２ドル（＋０．６１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４７３０．７ドル（＋１９．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝８０３９．５セント（＋６９．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６０７．５０セント（＋５．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５６．２５セント（＋３．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１９４．２５セント（＋１７．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３８９．４４（＋１．７２）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝９５．４２ドル（＋０．６１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４７３０．７ドル（＋１９．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝８０３９．５セント（＋６９．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６０７．５０セント（＋５．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５６．２５セント（＋３．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１９４．２５セント（＋１７．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３８９．４４（＋１．７２）
出所：MINKABU PRESS