・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝９５．４２ドル（＋０．６１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４７３０．７ドル（＋１９．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝８０３９．５セント（＋６９．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝６０７．５０セント（＋５．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４５６．２５セント（＋３．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１９４．２５セント（＋１７．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　３８９．４４（＋１．７２）

出所：MINKABU PRESS