BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターの発掘と新人開発に携わってきたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）氏による新レーベル「Rii.MJ（リ・エムジェイ）」から誕生するボーイズグループ「VIBY（バイビー）」の軌跡を追うドキュメンタリー番組『VIBY 1329 The night before debut』#2が、5月6日に放送。それにあたり、放送当日にファンクラブ会員『TOMO』限定の先行上映会が都内で実施され、約200名のファンが集まった。

【映像】VIBYデビュー5人発表の緊張の瞬間

試写会の開始前の意気込みを聞かれたメンバーたちからは、「初めて、TOMOのみなさんとVIBYしかいない状態で会えるということですごく楽しみですし、ちょっと緊張しています。あと、新曲の『HANAMARU』を聴いてもらえるということでどんな反応をされるのか、ABEMAの番組の先行公開の反応も含めて楽しみです」と話した。また、「ステージからとは違うファンの方との距離で、こんな距離感で会えることはこれまでになかったので緊張と楽しみが混ざっています」と話していた。

先行上映を終え、VIBYたち本人が登場すると会場にいるファンたちからは、悲鳴のような大きな歓声があがった。冒頭、メンバーから自己紹介があり、ファンからの質問に答えるコーナーが実施された。

「共同生活を通して知ったメンバーの意外な素顔がある場合聞きたいです！」との質問に対して、RYOHAからは「AKITOの寝相ですね。普通のベッドって四角いじゃないですか。でもAKITOはベッドの上の部分を使わずに、下の部分だけで丸まって寝ているんですよ。そこが意外でした」とコメント。「 気づいたらそうなっちゃっているんだよね（笑）」と答えると会場は笑いに包まれた。

KOTAROからもAKITOに対しては、「美容に関心があって完璧なようでいて、以外と飽き性な一面があって完璧なだけじゃない素顔も知れました」とコメントした。

「メンバーみんなのお互いに尊敬しているところと、逆に自分が一番自信のあることが知りたいです！」という質問に対して、RENKIは「IOの料理が上手いところを尊敬している！」とコメント。IOからRENKIへは「集中力がすごい所！」と回答し、「みんなが帰ろうかなと思うタイミングでも最後まで頑張っている」と努力家の一面を明かした。さらに、RYOHAもRENKIの集中力について尊敬しているとコメントし、「僕は集中力を続けることが苦手なタイプなので、すごいなっていつも思っています」と話した。

「デビューまでの1329日間、韓国での合宿で大変なこともあったと思います。そんな中、メンバーとの楽しい出来事や思わず笑ってしまったほっこりエピソードがあれば、教えてください」という質問については、KOTAROが、RYOHAとRENKIとカラオケに行き、自分たちの曲があったことが嬉しかったと回答。点数を聞かれると「それはシークレットです！」と答え笑いが起こった。他のエピソードも聞かれると、「韓国での面白かった出来事といえば、宿舎に虫が出た時ですね。全員で「キャーキャー」言いながら、つま先立ちで逃げ惑って（笑）。あの騒いでいた時間は今となっては楽しい思い出です」と話した。

「デビューまでの期間で一番つらかった瞬間と、それをどうやって乗り越えたのか知りたいです」という質問に対しては、AKITOは「休みの日に自分の好きなことをたくさんしたり、練習終わりにみんなで映画を観にいくなどちょっと先の楽しいことを決めて頑張りました。」と回答。RENKIは、「（ダンス未経験だったので）最初のレッスンではまったく踊れず辛かった。でもキックボクシングをやっていたので、忍耐力や負けない気持ちには自信があって。他の練習生たちをライバルだと見立てて、そこに向かって努力していったことがよかったのかなと思います」とコメントした。

「これからの活動でTOMOとやってみたいことは？」と聞かれると、IOは「VIBYの挨拶を一緒に考えたり、曲中の掛け声を一緒に考えてみたい！」とコメント。それぞれのメンバーたちも自分たちの地元でのライブがたくさん出来たら嬉しいと話した。

最後に、「武道館という大きな舞台が待っていますが、どんなステージにしたいですか？TOMOに届けたいメッセージや思いがあれば教えて欲しいです！」との質問に対しては、

IO「武道館という大きなステージが待っています。今の僕たちはまだ実力不足な面もありますが、皆さんと一緒に成功させたい。僕たちにしかできない、魅力あふれるステージを作ります。応援よろしくお願いします！」

KOTARO「ファンの皆さんと僕たちしかいない空間で、最高の思い出を作りたいです。かっこいい姿も可愛い姿も見せられるように頑張ります」

RENKI「今も必死に練習しています。もっともっと練習して、最高にかっこいい姿をお見せするので楽しみにしていてください」

AKITO「難しい挑戦ですが、来てくれた人が『楽しかった！』と思える最高のパフォーマンスを約束します」

RYOHA「初めての武道館、みんなで一緒に盛り上がって最高なステージにしましょう。これからも頑張ります！」

とそれぞれが語った。

【新曲『 HANAMARU』最速視聴＆200名のファンとのTikTokダンス】

続くコーナーでは、5月13日（水）にリリースされる2nd Digital Singleである『 HANAMARU』が会場限定・先行でフル尺公開された。さらに特別企画として、会場のファンにメンバーからTikTokダンスを直接レクチャー。メンバーひとり一人がファンの近くでダンスを教え、会場全体が一体となって盛り上がった。

最後には、VIBYたちによるお見送り会が開催され、会場に来てくれたファンへの感謝の気持ちを伝えて、大盛況の中、会は幕を閉じた。

参加したファンたちからのアンケートでは、番組の満足度は100％となり『本日の映像を見て、VIBYへの「熱量」や「期待感」はどう変わりましたか？』という質問に対して、「過酷な韓国合宿を終えたみんながすごく頑張ろうとしていて応援したいと思った」「爆上がりしました。2年でここまでの実力をつけるのはとても大変なことなのに、乗り越えたメンバーへの尊敬が止みません。メンバーの涙を見て、どれだけ大変だったのかが直に伝わってきました！」「可愛いさと初々しさに驚きでした！完全にはまってしまいました」などの回答が寄せられた。