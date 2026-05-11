「本当に54歳？」白パンツなのに太って見えない、キム・ヘスの私服がさすが

韓国を代表する人気女優、キム・ヘスの私服姿が「54歳には見えない」と話題になっています。

この日キム・ヘスが披露したのは、白パンツにスニーカーを合わせた春らしいカジュアルコーデ。シンプルな着こなしにもかかわらず、圧倒的なスタイルとオーラに注目が集まりました。

白パンツ×スニーカーで軽やかな春コーデ

キム・ヘスは、黒のライダースジャケットにダークカラーのシャツを合わせ、ボトムスには白パンツをセレクト。足元には白スニーカーを合わせ、軽やかな春コーデを完成させています。

特に印象的だったのは、白パンツと白スニーカーで色を自然につなげることで、全体をすっきり見せていたこと。膨張して見えやすい白パンツコーデながら、縦ラインを感じさせるバランスに。「本当に50代？」と驚きの声も上がっています。

“若作り感ゼロ”の自然体コーデに憧れの声

キム・ヘスの私服が支持される理由のひとつが、無理に若く見せようとしない自然体の美しさです。白パンツとスニーカーというシンプルな組み合わせでも、洗練された雰囲気が漂っています。

Photo:Aflo