ソフトバンク戦で衝撃弾

プロ野球・ロッテの井上広大外野手が10日、ソフトバンク戦（PayPayドーム）で特大の2号2ランを放った。データアプリ「NPB+」によると、打球速度179.1キロ、飛距離140.5メートルという数値を残し、ファンにも衝撃が広がっている。

0-0の2回1死一塁。井上は左腕・前田が投じた甘い変化球をノーステップ打法で打ち砕いた。白球はレフトスタンドへ。打った瞬間それとわかる飛距離で、PayPayドームは騒然とした雰囲気に包まれた。

実際の映像をパーソル パ・リーグTV公式YouTubeが公開。ファンからは「ノーステップで140m飛ばすとかバケモンやん」「ここまで飛んだホームランはあまり見た事がない」「これは阪神ファンがずっと夢見続けてきた井上」「村上やサトテル並みのパワーだな」「ノーステップの井上広大はガチ」などと驚きの声が上がった。

プロ7年目の24歳。2019年ドラフト2位で阪神に入団し、昨オフの現役ドラフトでロッテに移籍した。今季はここまで7試合14打席に立って2安打だが、いずれもホームランと長打力を発揮している。試合は3-8でロッテが敗れた。



（THE ANSWER編集部）